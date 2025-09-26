Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Κομβικής σημασίας» η εξέλιξη για ΦΑ σε κοιτάσματα κυπριακής ΑΟΖ λέει ο Πρόεδρος ΔΗΚΟ

Εξέφρασε παράλληλα τη στήριξή του ΔΗΚΟ Το σε κάθε πρωτοβουλία που ενδυναμώνει τον ρόλο της Κύπρου και εξασφαλίζει για τον λαό μας το μέγιστο δυνατό όφελος.

Εξέλιξη κομβικής σημασίας, εφόσον επιβεβαιωθούν, είναι οι πληροφορίες για τα κοιτάσματα «Πήγασος» και «Γλαύκος» στην κυπριακή ΑΟΖ, με εκτιμώμενα αποθέματα που δύνανται να ανέλθουν στα 8–9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.

«Θα πρόκειται για το μεγαλύτερο κοίτασμα που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, ακόμη μεγαλύτερο από το κοίτασμα «Αφροδίτη», γεγονός που θα αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ενεργειακό χάρτη της ανατολικής Μεσογείου», αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος προσθέτοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι με σχέδιο, συνέπεια και προσήλωση στην απρόσκοπτη εφαρμογή της ενεργειακής μας στρατηγικής, μπορούμε να ενισχύσουμε την προοπτική της χώρας μας και να διασφαλίσουμε την αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου.

Καταλήγοντας αναφέρει ότι, πρέπει να διασφαλιστεί η σωστή πορεία «για ενεργειακή ασφάλεια και μείωση της εξάρτησης, για οικονομική ανάπτυξη και για στρατηγικές συνεργασίες που θωρακίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία».

