Επιστολή στον Κόμπο για τη Γάζα από 146 πρώην πρέσβεις και αξιωματούχους της ΕΕ

Επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, απέστειλε η Συντονιστική Επιτροπή των 146 πρώην Πρέσβεων και ανώτερων αξιωματούχων της ΕΕ, αναφορικά με την δραματική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Μεταξύ άλλων, του ζητούν όπως η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίξει τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως πρώτο βήμα για την άσκηση πίεσης στο Ισραήλ, με στόχο να παύσει τις επιθέσεις σε Λωρίδα της Γάζας και Δυτική Όχθη.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή προς τον Κύπριο ΥΠΕΞ:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Εμείς, η Συντονιστική Επιτροπή 146 πρώην Πρέσβεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανώτερων αξιωματούχων της ΕΕ, απευθυνόμαστε σε εσάς αναφορικά με την κατάσταση στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη. Το πράττουμε τη στιγμή κατά την οποία ολοένα και περισσότερα κράτη αναγνωρίζουν το Κράτος της Παλαιστίνης στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, το Μονακό, η Ανδόρρα, η Πορτογαλία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά πλέον, περισσότερα από 150 κράτη, εκ των οποίων 16 κράτη μέλη της ΕΕ, έχουν ήδη προβεί σε αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης· μεταξύ αυτών και η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία υπήρξε εκ των πρώτων χωρών που το έπραξε ήδη από το 1988.



Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι αποκαλυπτική και δραματική. Ο Ισραηλινός στρατός έχει προβεί σε βίαιη κατάληψη της Πόλεως της Γάζας, παρά την παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων. Η στρατιωτική αυτή επιχείρηση θα επιφέρει βαρύτατο ανθρώπινο τίμημα και θα προκαλέσει ανείπωτα δεινά. Υφίσταται έντονος φόβος ότι οι όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται, δεν θα επιβιώσουν.



Οι διεθνείς, αλλά και οι εσωτερικές, ισραηλινές εκκλήσεις και επικρίσεις — συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της— δεν οδήγησαν σε καμία μεταβολή της στάσης. Η Ισραηλινή κυβέρνηση κατέστησε απολύτως σαφές, ακόμη και μέσω της προσφάτου επιθέσεως στον χώρο διαπραγματεύσεων στη Ντόχα, ότι δεν ενδιαφέρεται ούτε για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ούτε για την απελευθέρωση ομήρων διά της οδού των διαπραγματεύσεων.

Στις αρχές του μηνός, εκδώσαμε δελτίο Τύπου ενόψει της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καλώντας σε λήψη αποφασιστικών μέτρων εκ μέρους των οργάνων του ΟΗΕ και σε άσκηση αποτελεσματικής πιέσεως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της προς την Ισραηλινή κυβέρνηση, με σκοπό την αλλαγή πορείας. Το εν λόγω δελτίο Τύπου υποστηρίζεται ήδη από 383 συνυπογράφοντες, έναντι 295 κατά την ημέρα της εκδόσεώς του (10 Σεπτεμβρίου).



Κατόπιν των ανακοινώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 10 Σεπτεμβρίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις προς τα κράτη μέλη προς υιοθέτηση. Τα κάτωθι μέτρα τελούν υπό εξέταση, για τα οποία η στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας θεωρείται ουσιώδης:



• Αναστολή ορισμένων προτιμησιακών εμπορικών πλεονεκτημάτων (δασμολογικών παραχωρήσεων). Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές από το Ισραήλ, οι οποίες έως σήμερα εισέρχονταν στην ΕΕ αδασμολόγητες ή με μειωμένους δασμούς, θα υπάγονται πλέον στους κανονικούς τελωνειακούς δασμούς, όπως ισχύει για λοιπές τρίτες χώρες χωρίς συμφωνίες σύνδεσης ή ελευθέρου εμπορίου. Υπολογίζεται ότι περίπου το 37% των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ισραήλ και ΕΕ θα επηρεασθεί.



• Επιβολή κυρώσεων σε δύο ακραίους Ισραηλινούς Υπουργούς, τον Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ (Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας) και τον Μπεζαλέλ Σμοτριτς (Υπουργό Οικονομικών), για τον ρόλο τους στην υποκίνηση της βίας. Επιπροσθέτως, προτείνεται η επιβολή κυρώσεων σε βίαιους εποίκους στη Δυτική Όχθη, καθώς και σε μέλη του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, βάσει νέων κριτηρίων που εντάσσονται στο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται όπως το Συμβούλιο προβεί σε αναστολή ορισμένων εμπορικών διατάξεων με ειδική πλειοψηφία. Οι κυρώσεις κατά φυσικών προσώπων θα θεσπιστούν μέσω υφιστάμενων νομικών πράξεων και καθεστώτων κυρώσεων και υπόκεινται στην αρχή της ομοφωνίας.



Με τον δέοντα σεβασμό, σας καλούμε, όπως καλέσαμε και άλλους Υπουργούς Εξωτερικών κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη εκφράσει δημοσίως τη στήριξή τους στις προσπάθειες της ΕΕ, να στηρίξετε τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή, ως πρώτο βήμα για την άσκηση πιέσεως στο Ισραήλ, προκειμένου να παύσει τις παράνομες ενέργειές του στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.



Σύντομα θα καταστεί οδυνηρά εμφανές ότι όσα καταγράφονται από τα Ηνωμένα Έθνη, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις αναφορικά με τα γεγονότα στη Γάζα και τη δράση του Ισραηλινού στρατού, δεν συνιστούν ψεύδη ή υπερβολές της Χαμάς, αλλά αποτρόπαια πραγματικότητα. Τα εν λόγω γεγονότα εκτελούνται με δηλωμένο σκοπό τον εκτοπισμό και την εθνοκάθαρση, οδηγώντας σε κύματα προσφύγων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στην Ευρώπη γενικότερα. Τότε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της θα βρεθούν αντιμέτωπα με ακόμη σοβαρότερες κατηγορίες περί δισταγμού στην αντίδραση έναντι μαζικών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου—ή ακόμη και περί συνενοχής.



Με σεβασμό, ενθαρρύνουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία υπήρξε εκ των πρώτων κρατών που αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό Κράτος, να παράσχει τώρα την πλήρη στήριξή της στην υιοθέτηση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτη στήριξη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στην διεθνή έννομη τάξη.



Εμπιστευόμαστε ότι θα επιδείξετε ευνοϊκή εξέταση επί του περιεχομένου της παρούσας επιστολής.



Με ιδιαίτερη εκτίμηση,



Ανδρούλλα Καμιναρά / Michael Doyle / Sven Kühn von Burgsdorff /

Jeremy Lester / Jim Moran / Luigi Narbone / Richard Wright

23 Σεπτεμβρίου 2025



