ΑΚΕΛ: Ζητά έρευνα για διαπλοκή στο Βασιλικό - «Εγκληματικά λάθη Αναστασιάδη, ανικανότητα Χριστοδουλίδη»

Επιστολή στην Αρχή κατά της Διαφθοράς για να εμπλακεί και να ξεκινήσει έρευνα για τυχόν διαπλοκή και διαφθορά στην υπόθεση του τερματικού του Βασιλικό, ανακοίνωσε πως θα αποστείλει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη, την Παρασκευή, κατά την οποία παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος του για ασφάλεια, επάρκεια και φθηνότερο ηλεκτρισμό, ο κ. Στεφάνου άσκησε κριτική στην προηγούμενη αλλά και στην νυν Κυβέρνηση για τις πολιτικές και τις αποφάσεις στο θέμα της ενέργειας, κάνοντας λόγο για «εγκληματικά λανθασμένες και ύποπτες αποφάσεις» της Κυβέρνησης Αναστασιάδη και για «ανικανότητα και ανευθυνότητα» της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Στεφάνου ξεκίνησε τη δημοσιογραφική, διαβάζοντας απόσπασμα δικής του δήλωσης, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2019, στην οποία προειδοποιούσε για την πρόθεση της τότε Κυβέρνησης να προχωρήσει με το θέμα της κατασκευής του χερσαίου τερματικού στο Βασιλικό, κάνοντας, τότε, λόγο για «αδημονία της Κυβέρνησης να υπογράψει μία συμφωνία που θα οδηγήσει σε νέες περιπέτειες στην κυπριακή οικονομία, και να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής του ηλεκτρισμού».

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε πως από τότε το ΑΚΕΛ είχε προειδοποιήσει και άλλες φορές, τόσο σε συνεδρίες της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής όσο και σε συναντήσεις με την Κυβέρνηση. «Αυτοί που προσπαθούν σήμερα να μας πουν ότι, ξέρετε, κάτι συμβαίνει αλλά φταίμε όλοι. Δεν φταίμε όλοι, το σκάνδαλο του Βασιλικού, όπως και το σκάνδαλο - όπως εξελίσσεται - της ηλεκτρικής διασύνδεσης, έχει πρωταγωνιστές, έχει ονόματα και είναι όλα στον αέρα», είπε και πρόσθεσε πως δεν είναι το ΑΚΕΛ που έκανε επικοινωνιακές φιέστες, ούτε για το Βασιλικό και πολύ περισσότερο ούτε για την ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά είναι ο ΔΗΣΥ που τα έκανε και δεν μπορεί τώρα να σιωπά, όπως δεν μπορούν να σιωπούν και οι θεσμοί, οι οποίοι πρέπει να κινηθούν για να ερευνήσουν αυτά τα σκάνδαλα. Σημείωσε πως δεν είναι το ΑΚΕΛ ικανοποιημένο από τη θέση της Γενικής Εισαγγελίας ότι δεν μπορεί να κάνει έρευνα για το θέμα το διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο κ. Στεφάνου ανακοίνωσε στη συνέχεια, πως εκ μέρους του ΑΚΕΛ θα αποστείλει επιστολή στην Αρχή κατά της Διαφθοράς για να εμπλακεί και να ξεκινήσει έρευνα όλα για το Βασιλικό, για υποψίες διαπλοκής και διαφθοράς.

«Το θέμα αν έχει συζητηθεί πολλές φορές στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχουν κατατεθεί πρακτικά συσκέψεων στο Προεδρικό, έχει κατατεθεί και άλλο υλικό, υπάρχουν πρακτικά τοποθετήσεων αρμόδιων Υπουργών και αρμόδιων λειτουργών αναφορικά με το Βασιλικό. Το υλικό είναι πλούσιο, αν υπάρχει πολιτική βούληση για έρευνα το υλικό υπάρχει», είπε.

Όπως ανέφερε, τα εκατομμύρια που αφορά η υπόθεση είναι πολλά, και δεν είναι μόνο τα 67 που ζητά η ΕΕ να επιστρέψει η Κυπριακή Δημοκρατία, ή τα 101 εκ. συνολικά που δεν θα δοθούν, και θα κληθεί ο φορολογούμενος πολίτης να τα πληρώσει. Τα εκατομμύρια που θα κληθεί η Κύπρος είναι πολύ περισσότερα και για το Βασιλικό αλλά και για την ηλεκτρική διασύνδεση, είπε.

Στη συνέχεια, ο κ. Στεφάνου έκανε λόγο για «διγλωσσία» της Κυβέρνησης στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, καθώς ανέφερε πως ο Υπουργός Ενέργειας δηλώνει ότι προχωρούμε κανονικά ενώ ο Υπουργός Οικονομικών δηλώνει ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο στη βάση ερευνών που κατέχει. «Ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης τελικά για αυτό το στρατηγικής και κομβικής σημασίας έργο που έχει να κάνει με την ηλεκτρική διασύνδεση», διερωτήθηκε και σημείωσε πως το έργο δεν προχωρά αλλά τα έξοδα για αυτό προχωρούν με την ΡΑΕΚ να έχει εγκρίνει έξοδα στον ΑΔΜΗΕ 82 εκατομμύρια.

Ανέφερε πως η Κυβέρνηση πρέπει να δώσει απαντήσεις και στο ποιος θα επιβαρυνθεί αν αύριο ο ΑΔΜΗΕ αποφασίσει να διακόψει το έργο -όχι από δική του υπαιτιότητα- και ζητήσει αποζημιώσεις από τη στιγμή που η Κυπριακή Δημοκρατία συμφώνησε ότι τα έξοδα που θα γίνουν θα είναι 50%-50%.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε πως ο τόπος σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα ενεργειακής ασφάλειας και επάρκειας και για αυτό πληρώνουν ακριβό ρεύμα, οι πολίτες, η κοινωνία και η οικονομία.

«Η Κύπρος έχει πάρα πολύ υψηλά ποσοστά ενεργειακής φτώχειας, είναι από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη», είπε και πρόσθεσε πως δεν μπορεί η Κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι δεν συμβαίνει τίποτα και δεν μπορεί ο ΔΗΣΥ να κρατά στάση αναμονής, αφού φέρει «βαρύτατες ευθύνες για την αδιέξοδη και επικίνδυνη σημερινή κατάσταση» στα ενεργειακά.

Ο κ. Στεφάνου συνέχισε λέγοντας πως τα 2 κομβικά έργα που έχουν να κάνουν με τον όποιο ενεργειακό σχεδιασμό είναι σήμερα καθηλωμένα και εγκλωβισμένα και άσκησε κριτική σε πρώην και νυν Κυβέρνηση λέγοντας πως με βάση στοιχεία της ΕΕ, από το 2018 ως το πρώτο εξάμηνο το έτους, η Κύπρος πλήρωσε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρύπους.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην διακοπή του συμβολαίου με την κινεζική εταιρεία για το Βασιλικό τον Ιούλιο του 2024, όταν η Κυβέρνηση δήλωνε, όπως είπε, ότι έχει Plan B και σε 15 μήνες θα ολοκληρώσουν το έργο. «Πέρασαν 14 μήνες που την ημέρα που διακόψανε το συμβόλαιο και ακόμα τίποτα δεν υπάρχει επί του εδάφους», πρόσθεσε.

Διερωτήθηκε επίσης αν αυτή είναι η εικόνα μιας Κυβέρνησης σοβαρής, υπεύθυνης και ικανής, έναντι του τόπου.

Όσον αφορά το θέμα με την ηλεκτρική διασύνδεση, ο κ. Στεφάνου είπε πως το ΑΚΕΛ από την αρχή είχε τοποθετηθεί υπέρ της υλοποίησης έργων που να αίρουν την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, αλλά την ίδια ώρα, πρόσθεσε, κάθε έργο κρίνεται αν είναι βιώσιμο και προς όφελος της κοινωνίας της οικονομίας, από το περιεχόμενο της όποιας σύμβασης και της όποιας συμφωνίας.

Δεν γίνεται, ανέφερε, να ξεκινά η Κυβέρνηση ένα έργο δισεκατομμυρίων και μετά να δηλώνει ότι θα κάνει μελέτες για τη βιωσιμότητα και κατά πόσο θα είναι προς όφελος του καταναλωτή.

«Άρα, είμαστε μπροστά σε έναν ενεργειακό κίνδυνο σαν αποτέλεσμα εγκληματικά λανθασμένων, κακών και ύποπτων αποφάσεων και συμβάσεων που υπέγραψε η προηγούμενη Κυβέρνηση του Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ, αλλά την ίδια ώρα, κρίνεται και η ανικανότητα, η αντιφατικότητα και η ανευθυνότητα της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη», είπε.

Είπε πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχίζει τον «κακό δρόμο» της προηγούμενης κυβέρνησης και στην ενέργεια και «δεν είναι υπερβολικό να πούμε ότι δυστυχώς, συνεχίζει και στο θέμα της διαπλοκής και της διαφθοράς».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε και στο θέμα των φωτοβολταϊκών, λέγοντας πως ο κόσμος ανταποκρίθηκε στην έκκληση να προχωρήσει στην εγκατάσταση τους, όμως το κράτος δεν φρόντισε να έχει τις ανάλογες υποδομές και τις ανάλογες πολιτικές για να αξιοποιήσει την παραγόμενη ενέργεια.

«Και για όλα αυτά δεν υπάρχει ευθύνη καμιά, οι ευθύνες είναι οι αιωρούμενες και αναζητούν κάποιον να της αναλάβει», είπε, ενώ αναφερόμενος στις άδειες που δόθηκαν για ΑΠΕ, είπε πως κάποιοι που εξασφάλισαν τις άδειες αυτές προσπαθούν να της πουλήσουν πολύ ακριβά. Για αυτό το ζήτημα, είπε, το ΑΚΕΛ κατέθεσε Πρόταση Νόμου έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν ανακλήσεις αδειών «γιατί και εδώ υπάρχει κερδοσκοπία». Πρόταση Νόμου κατέθεσε επίσης το ΑΚΕΛ και την φορολόγηση των υπερκερδών από εταιρείες ΑΠΕ με τα έσοδα να πηγαίνουν σε πολιτικές αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας στην Κύπρο.

Στη συνέχεια, ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΑΚΕΛ για μείωση του κόστους ενέργειας, κάποιες εκ των οποίων το κόμμα του τις κατέθεσε στη Βουλή. Είπε πως κάποια κόμματα δήλωσαν πως κάποιες από τις προτάσεις αυτές είναι αντισυνταγματικές, προσθέτοντας, ωστόσο, πως αν υπάρχει πολιτική βούληση μπορούν να ξεπεραστούν τα προβλήματα.

Οι προτάσεις του ΑΚΕΛ αφορούν την υιοθέτηση μόνιμου μειωμένου ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό στο 5%, κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, απόσυρση των πράσινων φορολογιών, φορολόγηση υπερκερδών ΑΠΕ, μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για ενεργειακές αναβαθμίσεις και «πράσινες» επενδύσεις, ταχεία αύξηση των ΑΠΕ στο μείγμα της ΑΗΚ, επέκταση προγραμμάτων φωτοβολταϊκών και την πλήρη επιχορήγηση σε ευάλωτες ομάδες, και την αυτόματη ένταξη στην ειδική διατίμηση της ΑΗΚ.

Αναφερόμενος ειδικά στη μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, είπε πως είναι η επιμονή του ΑΚΕΛ, το οποίο έστειλε επιστολή στον αρμόδιο Επίτροπο της ΕΕ, που έφερε αποτέλεσμα και η Κυβέρνηση αποφάσισε την προσωρινή μείωση, για ένα χρόνο, του ΦΠΑ από 19 σε 9%. «Εμείς ζητούμε μόνιμα μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τον ηλεκτρισμό από 19% σε 5%», είπε, σημειώνοντας πως κάτι τέτοιο το επιτρέπει η ΕΕ φτάνει η Κύπρος να το τεκμηριώσει.

Κλείνοντας, ο κ. Στεφάνου είπε πως είναι φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε τεράστια αδιέξοδα και τεράστια προβλήματα. «Είναι πρωτίστως ευθύνη της Κυβέρνησης να κινηθεί και να πάψει να παρακολουθεί αμέτοχη ή να αναζητεί δικαιολογίες. Πρέπει να προχωρήσει τάχιστα σε αυτά που πρέπει να κάνει με διαφάνεια αλλά και πάντοτε με το βλέμμα εις την κοινωνία και στην οικονομία γιατί πρέπει να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ενεργειακής ανεπάρκειας και ανασφάλειας και να δούμε τι κάνουμε με τη μείωση των τιμών στον ηλεκτρισμό και γενικότερα στην ενέργεια», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ