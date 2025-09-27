Όριο θητειών με εξαίρεση τους Λουκαΐδη και Δαμιανού – Το σκεπτικό της εισήγησης του Πολιτικού Γραφείου

Το θέμα των εξαιρέσεων από το όριο των θητειών στη Βουλή τίθεται σήμερα ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία καλείται να αποφασίσει εάν τελικά θα ασκήσει αυτό το δικαίωμα που της παραχωρεί το Καταστατικό, αλλά και ποιους βουλευτές θα αφορά αυτή η ρύθμιση. Συγκεκριμένα, το Καταστατικό του ΑΚΕΛ δίνει στην Κεντρική Επιτροπή το δικαίωμα να εξαιρέσει μέχρι το 15...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!