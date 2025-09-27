Έτοιμο το ψηφοδέλτιο για τις εσωκομματικές εκλογές στον ΔΗΣΥ Λεμεσού - Σε ποια σημεία θα στηθούν κάλπες (φώτο)

Ετοιμάστηκε το ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ Λεμεσού για τις εσωκομματικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 11 Νοεμβρίου, με ένδεκα ενδιαφερόμενους υποψήφιους να διεκδικούν μία από τις 9 θέσεις που απέμειναν στο ψηφοδέλτιο του κόμματος για την εκλογική περιφέρεια της Λεμεσού.

Κάθε μέλος του ΔΗΣΥ δικαιούται να ψηφίσει από 5 έως 9 υποψήφιους. Ψηφοδέλτιο με λιγότερες από 5 ψήφους ή περισσότερες από 9 θα θεωρείται άκυρο. Οι 11 ενδιαφερόμενοι που θα τεθούν ενώπιον της κρίσης των κομματικών μελών στην επαρχία Λεμεσού είναι με αλφαβητική σειρά οι εξής:

Ευθυμίου Ευθύμιος,

Ιορδάνους Ονισήφορος,

Καραϊσκάκης Γιώργος

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Νικολάου Κόκκινος Ανδρέας

Περικλή Λευτέρης

Στυλιανού Αντώνης

Νίκος Σύκας

Τσιάκκιρος Ελευθέριος

Τσολάκης Αντώνης

Φελλάς Μιχάλης

Κάλπες

Επίσης λήφθηκαν αποφάσεις για τα εκλογικά κέντρα. Δηλαδή τα σημεία θα στηθούν κάλπες ώστε να ψηφίσουν τα μέλη του ΔΗΣΥ της επαρχίας Λεμεσού. Κάλπες θα υπάρχουν σε 12 σημεία που είναι:

· 16ο Δημοτικό Σχολείο Ζακακίου (Πολύκαρπου Βλάχου)

· Λύκειο Απ. Πέτρου και Παύλου

· Σωματείο Εθνικολαϊκός, Μέσα Γειτονιάς

· Β΄ Δημοτικό Σχολείο Ποταμού Γερμασόγειας (Columbia)

· 15ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμίδια (Αγίου Νεοφύτου)

· Α΄ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα

· Σωματείο Νίκος και Σωκράτης Ερήμης

· Αίθουσα Κοινοτικού Συμβουλίου Πάχνα

· Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου Καλού Χωριού

· Πολυδύναμο Κέντρο Μονιάτη

· Δημοτικό Σχολείο Κυπερούντας

· ΘΟΙ Πύργου

Σημειώνεται ότι στις 11 Νοεμβρίου θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα της εσωκομματικής κάλπης, ενώ στις 13 Οκτωβρίου θα συνεδριάσει το Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ για να επικυρώσει τα ψηφοδέλτια σε όλες τις επαρχίες.