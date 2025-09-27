Άρση της απεργίας αποφάσισαν οι εκτελωνιστές – Έλαβαν διαβεβαιώσεις από το ΥΠΟΙΚ

Πιάνουν δουλειά την ερχόμενη Δευτέρα οι εκτελωνιστές, οι οποίοι αποφάσισαν το Σάββατο, άρση της απεργίας που ξεκίνησαν την περασμένη Πέμπτη. Η απόφαση λήφθηκε στη διάρκεια έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του συνδέσμου, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο λιμάνι Λεμεσού.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Χρήστος Άκαρος, οι εκτελωνιστές θα εργαστούν τη Δευτέρα με το καινούργιο σύστημα εισαγωγών. Όπως είπε η απόφαση για άρση της απεργίας ήταν ομόφωνη. Οι εκτελωνιστές έχουν λάβει διαβεβαιώσεις ότι η πρόταση που τους έγινε χθες κατά τις αλλεπάλληλες συσκέψεις στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία ικανοποιεί μεγάλο μέρος των αιτημάτων τους, θα αποσταλεί και γραπτώς, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς γιατί οι εκτελωνιστές δεν πιάνουν δουλειά αμέσως και θα περιμένουν μέχρι τη Δευτέρα, δεδομένης και της συσσώρευσης εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Λεμεσού, ο κ. Άκαρος είπε ότι έχουν ξεκινήσει σήμερα οι διαδικασίες για εφαρμογή του νέου συστήματος, οπότε το Τμήμα Τελωνείων δεν θα εργαστεί το Σαββατοκύριακο. Όπως είπε, το νέο σύστημα αναμένεται να λειτουργήσει μετά το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας.

Ο κ. Άκαρος ανέφερε επίσης ότι, την ερχόμενη Δευτέρα, στις 10.00 το πρωί στο λιμάνι Λεμεσού, ο Σύνδεσμος Εκτελωνιστών θα παραχωρήσει διάσκεψη τύπου σε σχέση με το όλο θέμα.

