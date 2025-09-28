Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Ανασχηματισμός Υπουργικού Συμβουλίου: Αυτοί που μένουν κι αυτοί που φεύγουν

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Προς αναζήτηση εκ νέου προσώπων με πολιτικό βάρος από τον χώρο της λεγόμενης συγκυβέρνησης, με το βλέμμα στραμμένο στις προεδρικές του 2028.

Ο προβληματισμός του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, συνεπικουρούμενος και από ορισμένους στενούς του συνεργάτες για έναν επικείμενο ανασχηματισμό και μάλιστα εντός των επόμενων εβδομάδων αν όχι ημερών, έχει πλήρως ωριμάσει. Αυτό είναι το πολιτικό συμπέρασμα το οποίο επιχειρείται να μεταδοθεί από το Προεδρικό και προφανώς σχηματοποιείται τόσο ο χαρακτήρας του επικείμενου ανασχηματισμού αλλά και τα πρόσωπα που θα φύγουν ή θα μείνουν, τους πρωταγωνιστές δηλαδή της αλλαγής της κυβέρνησης. Το ανανεωμένο και πλήρως επικαιροποιημένο ρεπορτάζ για τον επικείμενο ανασχηματισμό οδηγεί σε μια συγκεκριμένη γραμμή πλεύσης την οποία ορισμένοι στο Προεδρικό, και ίσως έχουν δίκιο, χαρακτηρίζουν ως κοινή λογική που συνδέεται με την πρακτική δράση των παρόντων υπουργών είτε εκείνων που θα παραμείνουν αλλά και, των ε...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα