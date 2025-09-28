Ανασχηματισμός Υπουργικού Συμβουλίου: Αυτοί που μένουν κι αυτοί που φεύγουν

Ο προβληματισμός του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, συνεπικουρούμενος και από ορισμένους στενούς του συνεργάτες για έναν επικείμενο ανασχηματισμό και μάλιστα εντός των επόμενων εβδομάδων αν όχι ημερών, έχει πλήρως ωριμάσει. Αυτό είναι το πολιτικό συμπέρασμα το οποίο επιχειρείται να μεταδοθεί από το Προεδρικό και προφανώς σχηματοποιείται τόσο ο χαρακτήρας του επικείμενου ανασχηματισμού αλλά και τα πρόσωπα που θα φύγουν ή θα μείνουν, τους πρωταγωνιστές δηλαδή της αλλαγής της κυβέρνησης. Το ανανεωμένο και πλήρως επικαιροποιημένο ρεπορτάζ για τον επικείμενο ανασχηματισμό οδηγεί σε μια συγκεκριμένη γραμμή πλεύσης την οποία ορισμένοι στο Προεδρικό, και ίσως έχουν δίκιο, χαρακτηρίζουν ως κοινή λογική που συνδέεται με την πρακτική δράση των παρόντων υπουργών είτε εκείνων που θα παραμείνουν αλλά και, των ε...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!