Απαντά το ΑΚΕΛ στον Πρόεδρο: Αυτός που βρίσκεται σε προεκλογική είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης

«Αυτός που βρίσκεται σε προεκλογική είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης» λέει το ΑΚΕΛ, απαντώντας στις χθεσινές αναφορές του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη περί «προεκλογικών σκοπιμοτήτων» μετά την αντίδραση του κόμματος για τη συμπεριφορά της Αστυνομίας σε διαδήλωση για τη Γάζα αλλά και τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα για τις διαδηλώσεις.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος βρίσκεται σε «διαρκή προεκλογική εκστρατεία» με αποκλειστικό στόχο την επανεκλογή του το 2028.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, το ΑΚΕΛ αναφέρει:

«Δεν μας παραξενεύει που ο κ. Χριστοδουλίδης αποδίδει τα πάντα σε προεκλογικές σκοπιμότητες. Ο ίδιος βρίσκεται σε μια διαρκή προεκλογική εκστρατεία, αφού η κύρια έγνοια του είναι η επανεκλογή του το 2028 και όχι η επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων της κοινωνίας και του τόπου.

Δεν μας παραξενεύει, επίσης, ότι η κυβέρνησή του δεν σέβεται ούτε τους πολίτες ούτε τα μέλη της Αστυνομίας, διατάσσοντάς τα να κτυπούν αδιάκριτα ειρηνικές διαδηλώσεις, απλώς και μόνο για να ικανοποιηθεί το καθεστώς του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου.

Η νομοθεσία που υπερψηφίστηκε στη Βουλή από τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση – τον ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, το ΕΛΑΜ, την ΕΔΕΚ και τη ΔΗΠΑ – παραβιάζει διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις, ενέχει κινδύνους περιστολής δημοκρατικών δικαιωμάτων και τρέφει την αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό των αρχών, όπως επισημαίνει και ο ΟΑΣΕ. Για όλους αυτούς τους λόγους, η νομοθεσία αυτή πρέπει να αποσυρθεί. Και επειδή η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη προφανώς δεν πρόκειται να το πράξει, το ΑΚΕΛ έχει ήδη καταθέσει σχετική πρόταση νόμου».

Οι δηλώσεις του Χριστοδουλίδη

Υπενθυμίζεται ότι, χθες, ο Πρόεδρος, κληθείς να σχολιάσει επικριτικές δηλώσεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ, είπε ότι «είναι απόλυτα σεβαστές οι απόψεις του ΓΓ του ΑΚΕΛ». Είπε ότι «ασκείται κριτική σε αυτή την Κυβέρνηση από το ΑΚΕΛ σε σχέση με τη Γάζα και έχουμε τον ΓΓ των ΗΕ, τη διεθνή κοινότητα, την ΕΕ να ευχαριστεί την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι η πρώτη που ξεκίνησε την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα και συνεχίζει αυτή την αποστολή». Είπε ακόμη ότι κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον ΓΓ των ΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο επικεφαλής του διεθνούς Οργανισμού, «ξεκίνησε τη συζήτηση με ευχαριστίες για τη συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη UNOPS για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα».

«Άρα, από κει και πέρα, θεωρώ ότι τέτοια θέματα πρέπει να μείνουν έξω από την προεκλογική εκστρατεία. Πλησιάζουν βουλευτικές εκλογές, θα ακούμε πολλά. Η εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο στις βουλευτικές εκλογές, είναι απόλυτο δικαίωμα των πολιτικών κομμάτων να εκφράζουν τις απόψεις τους, αλλά δεν θα εμπλακούμε στην προεκλογική εκστρατεία», πρόσθεσε.