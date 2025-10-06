Ηλίας Στεφάνου: Ο νόμος για διαδηλώσεις χρειάζεται βελτίωση – Τι εισηγείται ο δικηγόρος (ηχητικό)

kateliadi@politis.com.cy

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, Ηλία Στεφάνου, εάν ο σκοπός του νόμου για τις διαδηλώσεις/εκδηλώσεις διαμαρτυρίας είναι να διασφαλιστούν θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η ελευθερία του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας της έκφρασης, τότε πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος εφαρμογής της νομοθεσίας από την Αστυνομία.

Μιλώντας στον Πολίτη 07.6 & 97.6, ο κ. Στεφάνου επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι το κράτος οφείλει να διασφαλίζει τόσο την ελευθερία των πολιτών να διαδηλώνουν όσο και την αποτροπή πράξεων που απειλούν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Ωστόσο, σημείωσε, πολλές φορές τα όρια είναι δυσδιάκριτα. Υπάρχουν διαδηλώσεις που ξεκινούν ειρηνικά και εξελίσσονται αλλιώς ή παρεισφρέουν άτομα με επιθετικές προθέσεις, εξήγησε, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό η Αστυνομία να μην ενεργεί καταχρηστικά.

Ένα από τα βασικά προβλήματα της νέας νομοθεσίας, κατά τον δικηγόρο, είναι η χρήση ευρύτερων νομικών εννοιών, τις οποίες καλούνται να ερμηνεύσουν επί τόπου οι αστυνομικοί, χωρίς την απαιτούμενη νομική κατάρτιση. Για να μην λαμβάνεται η απόφαση για διάλυση μιας διαδήλωσης από τον αξιωματικό υπηρεσίας – χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες, ο κ. Στεφάνου προτείνει την καθιέρωση διαδικασίας έγκρισης ή συμβουλής από τον Γενικό Εισαγγελέα (ή εκπρόσωπό του), που να γνωρίζει τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και της εσωτερικής νομολογίας, πριν από την επιβολή περιοριστικών μέτρων. Σχολιάζοντας δε διάφορα περιστατικά, ο δικηγόρος αναφέρθηκε σε περιπτώσεις είτε υπερβολικής αστυνομικής παρέμβασης είτε πλήρους απουσίας αστυνόμευσης, όπως σε επεισόδια στη Λεμεσό και διαδηλώσεις στη Λευκωσία. Αυτά, όπως είπε, δείχνουν την ανάγκη ξεκάθαρων οδηγιών, τόσο προς τους πολίτες όσο και προς την Αστυνομία.

Σε ερώτηση για τις αυθόρμητες συγκεντρώσεις, όπως αυτή που διοργανώθηκε για τη Γάζα την περασμένη εβδομάδα έξω από το υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Στεφάνου εξήγησε ότι ο νόμος προβλέπει πρώτα ενημέρωση των διαδηλωτών για τις υποχρεώσεις τους και μόνον αν αυτές δεν τηρηθούν, μπορεί να προχωρήσει η Αστυνομία σε περιοριστικά μέτρα. Τόνισε, ωστόσο, ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι αναγκαία και αναλογικά, δηλαδή ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση της συγκέντρωσης. Η Αστυνομία, είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να προχωρεί αμέσως σε χρήση βίας, χωρίς να έχει πρώτα εξαντλήσει τις δυνατότητες διαλόγου και ενημέρωσης των πολιτών.

Καταλήγοντας, ο Ηλίας Στεφάνου μίλησε για βελτίωση και επανεξέταση τού εν λόγω νομοθετικού πλαισίου, στη βάση και των παρατηρήσεων του ΟΑΣΕ και των εμπειριών από την εφαρμογή του. Ερωτηθείς σχετικά, ο δικηγόρος απάντησε ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος είχε καταθέσει εισηγήσεις, με κάποιες να υιοθετούνται και άλλες να αγνοούνται. Όπως υπενθύμισε, οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στη Βουλή. Εάν θέλουμε να προστατεύσουμε τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή, οφείλουμε να χτίσουμε μηχανισμούς ελέγχου και διαφάνειας, όχι αφορισμούς, αλλά σοβαρή θεσμική λογοδοσία, κατέληξε ο δικηγόρος, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα από την προεδρία της Επιτροπής Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας και του Δικαίου της Απόδειξης τού Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Ακούστε την παρέμβαση του Ηλία Στεφάνου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6: