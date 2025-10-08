«Δεν ακολουθούν την πολιτική κληρονομιά του πατέρα μας»: Οικογένεια Ραούφ Ντενκτάς vs Ερσίν Τατάρ

Πρωτόγνωρες αντεγκλήσεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ενόψει της εκλογικής διαδικασίας της μεθεπόμενης Κυριακής για την ανάδειξη του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Τις τελευταίες ώρες ο Ερσίν Τατάρ δέχεται σφοδρή κριτική, όχι μόνο από τους ιδεολογικούς και πολιτικούς αντιπάλους -κάτι φυσιολογικό -στη μάχη που δίνει με τον Τουφάν Ερχιουρμάν, αλλά και από μέλη της οικογένειας του ιστορικού ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Ραούφ Ντενκτάς.

Τον χορό των επιθέσεων μελών της οικογένειας Ντενκτάς άνοιξε η κόρη του πρώην Τ/Κ ηγέτη, Εντέρ Ντενκτάς Βανγκιούλ, η οποία με ανάρτησή της στα ΜΚΔ, την οποία αναδημοσίευσαν τα ηλεκτρονικά τουρκοκυπριακά Μέσα Ενημέρωσης, κατηγορεί τόσο τον Τατάρ όσο και τη λεγόμενη κυβέρνηση ότι «δεν ακολουθούν την πολιτική κληρονομιά του πατέρα της και ότι ο δρόμος του Ντενκτάς δεν ήταν αυτός ο δρόμος!», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Βάνγκιολ εξέφρασε την ενόχλησή της για την, όπως υποστήριξε, πολιτική «εργαλειοποίηση» του ονόματος του πατέρα της, αναφέροντας ότι «ούτε μπορείτε να γνωρίζετε τον πατέρα μας καλύτερα από εμάς, ούτε να τον αγαπάτε ή να τον καταλαβαίνετε περισσότερο. Εμείς είμαστε αυτοί που τον ζήσαμε». Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι η θυγατέρα του Ραούφ Ντενκτάς θέτει ζητήματα όπως η αλλαγή της δημογραφική δομής, πολιτικές παροχής «υπηκοότητας», η ανέγερση του «προεδρικού» συγκροτήματος (Külliye) την ώρα που αγνοούνται τα προβλήματα των Τ/Κ, καθώς και η πρόσφατη χρήση του όρου «τουρκικό κράτος της Κύπρου», χωρίς, όπως είπε, να ερωτηθεί η τ/κ πλευρά ή η «βουλή».

Επιθέσεις και από Σερντάρ

Στο ίδιο μήκος και εύρος επικριτικός στις γενικές πολιτικές Τατάρ παρουσιάζεται και ο Σερντάρ Ντενκτάς. Ο Τουρκοκύπριος πολιτικός σε δηλώσεις του χθες και συνεχίζοντας ουσιαστικά τις επικρίσεις της οικογένειας Ραούφ Ντενκτάς, ασκεί κριτική στον Ερσίν Τατάρ για τον όρο που χρησιμοποιεί περί «επιθετικής διπλωματίας», σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί προπαγάνδα για εσωτερική κατανάλωση. Αντέδρασε επίσης στη δήλωση του Τατάρ ότι «βαδίζει στον δρόμο του Ντενκτάς», τονίζοντας ότι «ο δρόμος του Ιδρυτικού Προέδρου ήταν το σθεναρό ήθος και η αντίσταση». Για τον Σερντάρ Ντενκτάς, η «επιθετική διπλωματία» του Τατάρ είναι λανθασμένα διατυπωμένη, καθώς η διπλωματία αφορά σχέσεις με άλλες χώρες, όχι με τον ίδιο τον λαό. «Όταν άκουσα 'επιθετική διπλωματία', νόμισα πως μετά από πέντε χρόνια θα ξεκινούσε κάποια εξωστρεφής κίνηση. Τελικά, επρόκειτο για διπλωματία με τον λαό μας. Μα γίνεται διπλωματία με τον ίδιο σου τον λαό; Ούτε με την Τουρκία γίνεται διπλωματία – με την Τουρκία γίνεται διαβούλευση. Διπλωματία σημαίνει να εξηγήσεις τον εαυτό σου σε ξένες χώρες. Αυτό όμως δεν το βλέπουμε εδώ.»

Σημειώνεται ακόμη ότι ο Σερντάρ Ντενκτάς κατηγόρησε τον Τατάρ ότι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη βάση του UBP (Κόμμα Εθνικής Ενότητας) και απηύθυνε μήνυμα στους ψηφοφόρους του: «Αν πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα επικεφαλής του κόμματος και του κράτους είναι κατάλληλοι, τότε δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αλλά, δεν αξίζουμε αυτή την κατάσταση. Λένε ότι εγώ 'αναστατώνω τα κόκαλα του πατέρα μου'. Ναι, τα κόκαλα του πατέρα μου αναστατώνονται με αυτήν την κατάντια.»