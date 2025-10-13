Στο Σαρμ ελ Σέιχ ο Χριστοδουλίδης για την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα έχει παρουσία στη Σύνοδο Ειρήνης του Σαρμ ελ Σέιχ, όπου πρόκειται να υπογραφεί η ιστορική συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί σήμερα για την Αίγυπτο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Προέδρου της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, η συμμετοχή της Κύπρου στη Σύνοδο «αποτελεί σαφή αναγνώριση του αναβαθμισμένου ρόλου της χώρας μας ως αξιόπιστου συνομιλητή και γέφυρας συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής».

Ιστορική συμφωνία για τερματισμό του πολέμου

Η συμφωνία που θα υπογραφεί στο Σαρμ ελ Σέιχ χαρακτηρίζεται από τη Λευκωσία ως ιστορικό βήμα για τον τερματισμό μιας τραγωδίας που συγκλόνισε την ανθρωπότητα και επαναφέρει την ελπίδα για ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Η τελετή θα ξεκινήσει στις 15:00 με την υποδοχή των ηγετών από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία.

Στις 15:05 θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή της «Συμφωνίας του Σαρμ ελ Σέιχ για τον Τερματισμό του Πολέμου στη Γάζα» και αμέσως μετά θα αρχίσουν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής, με τις εναρκτήριες τοποθετήσεις του Προέδρου της Αιγύπτου και του Προέδρου των ΗΠΑ.

Διεθνής αναγνώριση και ρόλος της Κύπρου

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών που προσκλήθηκαν από κοινού από τους Προέδρους Τραμπ και Σίσι να παραστούν στην τελετή.

Το γεγονός αυτό, όπως σημειώνεται στη δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, «επιβεβαιώνει τη διεθνή εκτίμηση για τη συμβολή της Κύπρου στις περιφερειακές ανθρωπιστικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες, ιδίως μέσω της Πρωτοβουλίας “Αμαλθεία”».

Η παρουσία του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Σύνοδο υπογραμμίζει, σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, «τη συνεκτική και υπεύθυνη εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, που έχει ενισχύσει το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας διεθνώς μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης και συνέπειας».

Η ευρωπαϊκή διάσταση και η “επόμενη μέρα”

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην υλοποίηση της συμφωνίας, αλλά και στη φάση που ακολουθεί — την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή στήριξη της Γάζας.

«Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων, μπορεί να λειτουργήσει ως φυσική γέφυρα για την ευρωπαϊκή δράση στην περιοχή, ιδιαίτερα ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026», αναφέρεται στη δήλωση.

Ποιοι συμμετέχουν στη Σύνοδο

Στην τελετή θα παραστούν, μεταξύ άλλων, οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ινδίας, του Πακιστάν και της Ινδονησίας, καθώς και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες.