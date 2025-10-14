Δυσφορία τουρκικού Τύπου για σύσφιξη των σχέσεων Κατάρ - Κυπριακής Δημοκρατίας

Το Κατάρ έχει επιλέξει την Κυπριακή Δημοκρατία ως «στρατηγικό εταίρο», ανοίγοντας πρεσβεία στη Λευκωσία – χωρίς να αναγνωρίζει την «τδβκ», γράφει η αντιπολίτευόμενη τουρκική εφημερίδα Σοζτζού.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, αν και για χρόνια η Άγκυρα χαρακτήριζε το Κατάρ «φίλο, αδελφό και σύμμαχο», η Ντόχα στρέφεται πλέον προς τη Λευκωσία, υπογράφοντας σειρά συμφωνιών σε ενέργεια, παιδεία, μεταφορές και τουρισμό.

Η Σοζτζού αναφέρει ακόμη πως ο Εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, υπέγραψε πέρυσι ενεργειακές συμφωνίες με τη Λευκωσία, χωρίς να περάσει ούτε για λίγο από τα κατεχόμενα. Η κρατική εταιρεία Qatar Energy έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες σε πέντε θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κύπρου, ενώ συμμετέχει και στη διαχείριση του λιμανιού της Λάρνακας. Παράλληλα, επενδύει σε πολυτελή ξενοδοχεία και μονάδες ηλιακής ενέργειας στη Λεμεσό, την Αγία Νάπα και την Πάφο, γράφει.

Σύμφωνα με την Σοζτζού, την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Μεταφορών του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ Αλ Θάνι, επισκέφθηκε τη Λευκωσία και υπέγραψε συμφωνίες θαλάσσιων μεταφορών και υποδομών. Η Κυπρία Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη μίλησε για «συνεργασία στρατηγικής σημασίας» με μια χώρα «στην καρδιά του Αραβικού Κόλπου». Λίγο νωρίτερα, η Υπουργός Παιδείας της Κύπρου, Αθηνά Μιχαηλίδου, είχε υπογράψει στη Ντόχα συμφωνίες για συνεργασία σε εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμό, με το Κατάρ να προσφέρει υποτροφίες σε Κύπριους φοιτητές.

Ο Βουλευτής του CHP, Ουτκού Τσακιρόζερ, δήλωσε στην εφημερίδα ότι «δώσαμε στο Κατάρ προνόμια που δεν δώσαμε σε καμία άλλη χώρα».

Έγινε, ανέφερε, «συνέταιρος στο εργοστάσιο αρμάτων Tank Palet, του πουλήσαμε εκτάσεις στο Κανάλι της Κωνσταντινούπολης και στο Ατακόι, μετοχές του Χρηματιστηρίου, ακόμα και εμπορικά κέντρα. Ονομάσαμε δρόμους στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη ‘Κατάρ’. Και τώρα αυτό το Κατάρ ανοίγει πρεσβεία στη Λευκωσία και κάνει επενδύσεις εκεί, χωρίς να αναγνωρίζει την τδβκ»

Σύμφωνα με την Σοζτζού, παρά τις εξελίξεις, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει να δηλώνει ότι η Τουρκία «στέκεται στο πλευρό του φίλου και συμμάχου Κατάρ με όλες της τις δυνάμεις». Υπενθυμίζεται ότι η Ντόχα έχει παραχωρήσει στην Τουρκία στρατιωτική βάση, ενώ Τούρκοι αστυνομικοί είχαν σταλεί ως δύναμη ασφαλείας στο Μουντιάλ του 2022.

ΚΥΠΕ