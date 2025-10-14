Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο Χριστοδουλίδης δημοσιοποίησε το έγγραφο με τις έξι πρωτοβουλίες της Κύπρου για τη Γάζα

Το έγγραφο έχει αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα κράτη-μέλη της ΕΕ, σε Αμερικανούς και στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μέρος του εγγράφου με τίτλο «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ» δημοσίευσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στον απόηχο της χθεσινής Συνόδου για τη Γάζα, που έγινε στην Αίγυπτο.

Το έγγραφο φέρει την ένδειξη “LIVING DOCUMENT – NON-PAPER”, κάτι που σημαίνει ότι πρόκειται για ανεπίσημη πρόταση εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία μπορεί να εμπλουτίζεται ή να προσαρμόζεται ανάλογα με τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με το κείμενο, η Κύπρος παρουσιάζει τη συμβολή της στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα.

Τι αναφέρει το έγγραφο:

«Η Κυπριακή Δημοκρατία παρουσιάζει αυτό το ανεπίσημο έγγραφο προς υποστήριξη του 20 σημείων ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Ντόναλντ ΤΖ. Τραμπ για τη Γάζα. Ως το πλησιέστερο κράτος μέλος της ΕΕ, στρατηγικά τοποθετημένο δίπλα στη Γάζα και βασικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και των Αράβων εταίρων μας, η Κύπρος είναι έτοιμη να συμβάλει μέσω πρακτικών, εφαρμόσιμων μέτρων που ενισχύουν τους ανθρωπιστικούς στόχους, τους στόχους ασφάλειας και ανοικοδόμησης του Σχεδίου. Το παρόν έγγραφο περιγράφει έξι επιχειρησιακούς πυλώνες μέσω των οποίων η Κύπρος μπορεί να συμβάλει ενεργά στην εφαρμογή του σχεδίου με συμπληρωματικό τρόπο που διασφαλίζει την ασφάλεια όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, και προωθεί τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Γάζας.

II. ΠΛΑΙΣΙΟ

Το Ειρηνευτικό Σχέδιο του Προέδρου Τραμπ καθορίζει ένα πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την αποκατάσταση της κατάστασης στο μηδέν και την ανασυγκρότηση στη Γάζα…»

Στάλθηκε στην ΕΕ

Νωρίτερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι στην Αίγυπτο παρουσίασε συγκεκριμένο έγγραφο, με έξι πρωτοβουλίες που μπορεί να αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία, στους τομείς της ασφάλειας, της ανοικοδόμησης και της ανθρωπιστικής βοήθειας, στη βάση του σχεδίου Τραμπ.

Πρόσθεσε πως το έγγραφο έχει αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα κράτη-μέλη της ΕΕ, σε Αμερικανούς και στα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

