Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις «εκλογές» ο Ακιντζί: «Οι τουρκικές παρεμβάσεις δεν ανέτρεψαν το κλίμα»

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΟ

Αναφερόμενος στα γεγονότα των τελευταίων 48 ωρών πριν από την ψηφοφορία, ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης υποστηρίζει ότι «οι επισκέψεις πολιτικών, πρώην ποδοσφαιριστών και τραγουδιστών από την Τουρκία δεν στάθηκαν αρκετές για να αλλάξουν το κλίμα».

Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες στην τουρκοκυπριακή κοινότητα για τις «προεδρικές εκλογές», ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί προέβη σε δημόσια δήλωση με ανάρτησή του στο Facebook, ασκώντας κριτική στις τουρκικές παρεμβάσεις και εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την επόμενη μέρα.

Αναφερόμενος στα γεγονότα των τελευταίων 48 ωρών πριν από την ψηφοφορία, ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης υποστηρίζει ότι «οι επισκέψεις πολιτικών, πρώην ποδοσφαιριστών και τραγουδιστών από την Τουρκία δεν στάθηκαν αρκετές για να αλλάξουν το κλίμα». 

Ακολουθεί αυτούσια η ανάρτηση του κ. Μουσταφά Ακιντζί:

«Τον περασμένο Ιούλιο, σε τέσσερις διαδοχικές αναρτήσεις, επιχείρησα να μοιραστώ δημόσια τις απόψεις, τις σκέψεις και τις ανησυχίες μου σχετικά με τις προεδρικές εκλογές. Είχα επισημάνει τότε πως, εφόσον δεν υπάρξει παρέμβαση όπως εκείνη του 2020, ο υποψήφιος που υποστηρίζεται από τον Ερντογάν, το ΑΚΡ και το ΜΗΡ θα έχει μπροστά του μια δύσκολη αναμέτρηση.

Τα όσα εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες 48 ώρες πριν από την ψηφοφορία φαίνεται πως επιβεβαίωσαν αυτή την εκτίμηση. Οι διαδοχικές επισκέψεις πολιτικών από την Τουρκία, γνωστών καλλιτεχνών και παλαίμαχων ποδοσφαιριστών δεν κατάφεραν, κατά τη γνώμη μου, να ανατρέψουν το κλίμα. Αντίθετα, ανέδειξαν ένα βασικό μειονέκτημα: την έλλειψη γνώσης και κατανόησης της κυπριακής πραγματικότητας εκ μέρους της εκστρατείας αυτής (σ.σ. Ερσίν Τατάρ). 

Αυτό, άλλωστε, είναι και το συναίσθημα που επικρατεί ανάμεσα στους Τουρκοκυπρίους. Δεν πρέπει, βεβαίως, να ξεχνούμε ότι το βόρειο τμήμα της Κύπρου έχει καταστεί πλέον περισσότερο Τουρκία παρά Κύπρος.

Δεν γνωρίζω τι συμβαίνει στο παρασκήνιο, αλλά οι εμπειρίες του παρελθόντος μάς διδάσκουν τι μπορεί να συμβεί μέσα σε μόλις 48 ώρες. Παρά ταύτα, διατηρώ μια προσεκτική αισιοδοξία.

Εύχομαι πως μετά τις 19 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει πράγματι μια νέα εποχή, και πως αυτή η εποχή δε θα είναι νέα απλώς ρητορικά, αλλά ουσιαστικά. 

Η τουρκοκυπριακή κοινότητα, μέσα από το πρόσωπο του Τουφάν Ερχουρμάν, πρέπει να αναλάβει τον διπλό ρόλο που της αναλογεί: να γίνει τόσο ο δημιουργός όσο και ο ελεγκτής αυτής της νέας περιόδου».

