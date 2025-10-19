Σε επιθέσεις της ε/κ πλευράς απέδωσε την ήττα του ο Ερσίν Τατάρ

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ήττα του στις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα, ο απερχόμενος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Ερσίν Τατάρ, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «Kıbrıs TV», εξέφρασε τον σεβασμό του στην «κρίση του ψηφοφόρου», αποδίδοντας ωστόσο το αποτέλεσμα σε μια σειρά από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες.

«Πρέπει να σεβαστούμε την κρίση του ψηφοφόρου», δήλωσε ο κ. Τατάρ, υπερασπιζόμενος παράλληλα το έργο του κατά την πενταετή θητεία του. «Υπηρέτησα ασταμάτητα επί πέντε χρόνια. Παρουσίασα μια νέα πολιτική. Οι σχέσεις μας με την Δημοκρατία της Τουρκίας είναι γνωστές και άφησα πίσω μου έργα», ανέφερε.

Αναλύοντας τους λόγους της ήττας του, ο κ. Τατάρ ισχυρίστηκε ότι υπήρξαν «επιθέσεις από την ελληνοκυπριακή πλευρά» και αναφέρθηκε στο περιουσιακό ζήτημα, καθώς και σε γενικότερες ανησυχίες που, όπως είπε, επηρέασαν την ψήφο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρότασή του για δύο νέα σημεία διέλευσης, σε Μια Μηλιά και Λουρουτζίνα, κάνοντας λόγο για προπαγάνδα εναντίον του ότι «δεν μπόρεσε να ανοίξει ούτε ένα». Ισχυρίστηκε ότι «η ελληνοκυπριακή πλευρά δημιούργησε ουρές στον Άγιο Δομέτιο και οι πολίτες προσπάθησαν να με θεωρήσουν υπεύθυνο».

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι «το αποτέλεσμα οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, ειδικά από τη νότια Κύπρο και την ΕΕ, όλοι μαζί. Είναι φανερό ότι ήρθαν κάποιες ενισχύσεις [στον αντίπαλο], εμείς δεν τις είδαμε, αλλά ήρθαν, διοχετεύτηκε ελπίδα».

«Κατέβηκα ως ανεξάρτητος υποψήφιος με την υποστήριξη τριών κομμάτων. Όταν βλέπω τα πρώτα αποτελέσματα, υπάρχει πρόβλημα. Τα τρία κόμματα δούλεψαν, αλλά το ποσοστό τους είναι πολύ υψηλότερο από αυτό που έλαβα. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξαν διακομματικά και εσωκομματικά προβλήματα που αντανακλάστηκαν στα αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τα επόμενα βήματά του, ο κ. Τατάρ απάντησε: «Αυτή τη στιγμή δεν έχω αποφασίσει κάτι. Χρειάζομαι μια περίοδο ξεκούρασης, μετά θα δούμε». Τέλος, συνεχάρη τον νικητή των «εκλογών», Τουφάν Έρχιουρμαν.

