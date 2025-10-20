Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

ΔΗΚΟ για νίκη Έρχιουρμαν: Θετική η ήττα Τατάρ, αλλά η Άγκυρα κρατά το κλειδί του Κυπριακού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Θα αναμένουμε τώρα να δούμε κατά πόσο ο κ. Τουφάν Ερχιουμάν και η Τουρκία είναι έτοιμοι για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», αναφέρει το ΔΗΚΟ σε ανακοίνωση του.

Το ΔΗΚΟ χαιρετίζει την ήττα του Ερσίν Τατάρ στα κατεχόμενα, χαρακτηρίζοντας θετική την απομάκρυνση του κύριου εκφραστή της πολιτικής των δύο κρατών. Την ίδια ώρα, προειδοποιεί ότι η ουσία δεν αλλάζει, καθώς η Τουρκία εξακολουθεί να καθορίζει την πορεία του Κυπριακού, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να στρέψει προς την Άγκυρα τις πρωτοβουλίες και πιέσεις της.

Σε ανακοίνωση του, το ΔΗΚΟ, σημειωνει ότι «θα αναμένουμε τώρα να δούμε κατά πόσο ο κ. Τουφάν Ερχιουμάν και η Τουρκία είναι έτοιμοι για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στο συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα των ΗΕ».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Θετικό το γεγονός ότι έχει απομακρυνθεί ο Ερσίν Τατάρ από την ηγεσία της τ/κ κοινότητας καθώς αποτελούσε τον κύριο εκφραστή της πολιτικής των δύο κρατών  στα κατεχόμενα.

Θα αναμένουμε τώρα να δούμε κατά πόσο ο κ. Τουφάν Ερχιουμάν και η Τουρκία είναι έτοιμοι για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στο συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα των ΗΕ.

Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να έχουμε ψευδαισθήσεις ή εσφαλμένες εντυπώσεις σε σχέση με το ποιους καθορίζει την πολιτική της Τουρκίας στο κυπριακό.

Εξάλλου ο ίδιος ο κ. Ερχιουρμάν δήλωσε, μετά την νίκη του, πως:

«…η εξωτερική πολιτική στα κατεχόμενα δεν θα καθορίζεται ποτέ χωρίς διαβούλευση με την Τουρκία» και ότι «θεωρεί αποστολή του να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των τ/κ με την Τουρκία.»

Επομένως, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και να τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση πως αυτή που θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα  στο κυπριακό είναι η  Άγκυρα και όχι η ηγεσία των τ/κ.

Εκεί πρέπει να απευθυνθούν όλες οι πρωτοβουλίες και πιέσεις της διεθνούς κοινότητας.

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΔΗΚΟΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα