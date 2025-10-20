ΔΗΚΟ για νίκη Έρχιουρμαν: Θετική η ήττα Τατάρ, αλλά η Άγκυρα κρατά το κλειδί του Κυπριακού

Το ΔΗΚΟ χαιρετίζει την ήττα του Ερσίν Τατάρ στα κατεχόμενα, χαρακτηρίζοντας θετική την απομάκρυνση του κύριου εκφραστή της πολιτικής των δύο κρατών. Την ίδια ώρα, προειδοποιεί ότι η ουσία δεν αλλάζει, καθώς η Τουρκία εξακολουθεί να καθορίζει την πορεία του Κυπριακού, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να στρέψει προς την Άγκυρα τις πρωτοβουλίες και πιέσεις της.

Σε ανακοίνωση του, το ΔΗΚΟ, σημειωνει ότι «θα αναμένουμε τώρα να δούμε κατά πόσο ο κ. Τουφάν Ερχιουμάν και η Τουρκία είναι έτοιμοι για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στο συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα των ΗΕ».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Θετικό το γεγονός ότι έχει απομακρυνθεί ο Ερσίν Τατάρ από την ηγεσία της τ/κ κοινότητας καθώς αποτελούσε τον κύριο εκφραστή της πολιτικής των δύο κρατών στα κατεχόμενα.

Θα αναμένουμε τώρα να δούμε κατά πόσο ο κ. Τουφάν Ερχιουμάν και η Τουρκία είναι έτοιμοι για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων πάνω στο συμφωνημένο πλαίσιο που καθορίζουν τα ψηφίσματα των ΗΕ.

Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να έχουμε ψευδαισθήσεις ή εσφαλμένες εντυπώσεις σε σχέση με το ποιους καθορίζει την πολιτική της Τουρκίας στο κυπριακό.

Εξάλλου ο ίδιος ο κ. Ερχιουρμάν δήλωσε, μετά την νίκη του, πως:

«…η εξωτερική πολιτική στα κατεχόμενα δεν θα καθορίζεται ποτέ χωρίς διαβούλευση με την Τουρκία» και ότι «θεωρεί αποστολή του να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των τ/κ με την Τουρκία.»

Επομένως, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και να τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση πως αυτή που θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα στο κυπριακό είναι η Άγκυρα και όχι η ηγεσία των τ/κ.

Εκεί πρέπει να απευθυνθούν όλες οι πρωτοβουλίες και πιέσεις της διεθνούς κοινότητας.