ΑΚΕΛ: «Παράθυρο ελπίδας» για το Κυπριακό η εκλογή νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη

Η εκλογή νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη στα κατεχόμενα δημιουργεί «παράθυρο ελπίδας και προοπτικής για το Κυπριακό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με το κόμμα, το αποτέλεσμα της διαδικασίας αποτέλεσε ένα «ισχυρό μήνυμα ενάντια στον ασφυκτικό εναγκαλισμό από την Τουρκία» και τάχθηκε υπέρ της λύσης ομοσπονδίας, απορρίπτοντας τη γραμμή της «λύσης δύο κρατών» που προωθούσε ο απερχόμενος Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ.

Το ΑΚΕΛ κάνει λόγο για ξεκάθαρη στάση της τουρκοκυπριακής κοινότητας, η οποία «απέρριψε τις απροκάλυπτες κι αυταρχικές παρεμβάσεις της τουρκικής κυβέρνησης υπέρ του Τατάρ και της ατζέντας του», ενώ τονίζει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα αντανακλά και «τη μεγάλη κοινωνική αντίδραση απέναντι στις κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται στα κατεχόμενα και πιέζουν δραματικά το βιοτικό επίπεδο» των Τουρκοκυπρίων.

Το κόμμα της Αριστεράς εκτιμά ότι η συγκυρία είναι θετική για αναζωπύρωση των διαπραγματεύσεων. Όπως σημειώνει, «αυτή η εξέλιξη σε συνδυασμό με την εκφρασμένη ετοιμότητα του ΓΓ του ΟΗΕ για μια νέα προσπάθεια στο Κυπριακό με επικέντρωση στην ουσία και όχι μόνο στα ΜΟΕ, δημιουργεί προϋποθέσεις για να τερματιστεί το πολύχρονο αδιέξοδο».

Το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει ότι στόχος πρέπει να είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά το 2017, «με κατοχυρωμένες όλες τις συγκλίσεις και διαπραγμάτευση στη βάση του Πλαισίου Γκουτέρες για τα εναπομείναντα θέματα».

Καταλήγοντας, το κόμμα υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας των δύο κοινοτήτων για μια κοινή προοπτική: «Το ΑΚΕΛ στέλνει μήνυμα συνέχισης του κοινού αγώνα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για μια Κύπρο ελεύθερη, ανεξάρτητη, επανενωμένη και ειρηνική, απαλλαγμένη από συρματοπλέγματα, ξένους στρατούς και κηδεμόνες. Μια Κύπρο κοινή πατρίδα όλων των παιδιών της».