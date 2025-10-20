Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Κατεχόμενα: Την Παρασκευή η ορκωμοσία Έρχιουρμαν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η σύγκληση της «ολομέλειας» θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την «επίσημη» δημοσίευση των αποτελεσμάτων της «εκλογικής διαδικασίας».

Σε έκτακτη συνεδρία της «βουλής» την Παρασκευή θα γίνει η τελετή ορκωμοσίας του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν. Την ανακοίνωση έκανε ο «πρόεδρος» του σώματος, Ζίγια Όζτουρκλέρ.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του κ. Όζτουρκλερ, η σύγκληση της «ολομέλειας» θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την «επίσημη» δημοσίευση των αποτελεσμάτων της «εκλογικής διαδικασίας», η οποία αναμένεται να γίνει την Πέμπτη στην «επίσημη εφημερίδα».

«Θα ήθελα να ενημερώσω την κοινή γνώμη ότι αμέσως μετά τη δημοσίευση των εκλογικών αποτελεσμάτων στην επίσημη εφημερίδα την Πέμπτη, θα συγκαλέσω τη βουλή μας σε έκτακτη συνεδρία την Παρασκευή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελετή ορκωμοσίας», ανέφερε ο κ. Όζτουρκλερ.

Παράλληλα, συνεχάρη τον Τουφάν Έρχιουρμαν για την επιτυχία του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.

Στο μήνυμά του, ο Οζτουρκλέρ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο κ. Έρχιουρμαν «θα ασκήσει τα καθήκοντά του με μια διοικητική προσέγγιση που θα αγκαλιάζει όλα τα τμήματα της κοινωνίας και θα εργαστεί διασφαλίζοντας τις ισορροπίες μεταξύ των θεσμών».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα