Κατεχόμενα: Την Παρασκευή η ορκωμοσία Έρχιουρμαν

Σε έκτακτη συνεδρία της «βουλής» την Παρασκευή θα γίνει η τελετή ορκωμοσίας του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν. Την ανακοίνωση έκανε ο «πρόεδρος» του σώματος, Ζίγια Όζτουρκλέρ.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του κ. Όζτουρκλερ, η σύγκληση της «ολομέλειας» θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την «επίσημη» δημοσίευση των αποτελεσμάτων της «εκλογικής διαδικασίας», η οποία αναμένεται να γίνει την Πέμπτη στην «επίσημη εφημερίδα».

«Θα ήθελα να ενημερώσω την κοινή γνώμη ότι αμέσως μετά τη δημοσίευση των εκλογικών αποτελεσμάτων στην επίσημη εφημερίδα την Πέμπτη, θα συγκαλέσω τη βουλή μας σε έκτακτη συνεδρία την Παρασκευή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελετή ορκωμοσίας», ανέφερε ο κ. Όζτουρκλερ.

Παράλληλα, συνεχάρη τον Τουφάν Έρχιουρμαν για την επιτυχία του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.

Στο μήνυμά του, ο Οζτουρκλέρ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο κ. Έρχιουρμαν «θα ασκήσει τα καθήκοντά του με μια διοικητική προσέγγιση που θα αγκαλιάζει όλα τα τμήματα της κοινωνίας και θα εργαστεί διασφαλίζοντας τις ισορροπίες μεταξύ των θεσμών».

Πηγή: ΚΥΠΕ