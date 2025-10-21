Τις τουρκικές παραβιάσεις κυριαρχίας ΚΔ καταδίκασε ο Χ. Γεωργιάδης ενώπιον Φινλανδών Βουλευτών

Τις συνεχιζόμενες τουρκικές παραβιάσεις της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταδίκασε ο Χάρης Γεωργιάδης, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, τα μέλη της οποίας συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας, η οποία επισκέπτεται την Κύπρο ενόψει της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ταυτόχρονα, ο κ. Γεωργίαδης επεσήμανε ότι πέραν της Ρωσίας και η Τουρκία συνιστά απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, κατά τη συνάντηση υπογραμμίστηκε το πολύ καλό επίπεδο σχέσεων Κύπρου - Φινλανδίας, στη βάση κοινών αρχών και αξιών και εκφράστηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και των κοινοβουλίων τους, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Στο πλαίσιο της συνάντησης, όπως αναφέρεται, διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων ως προς την ανάγκη καταδίκης κάθε παραβίασης του διεθνούς δικαίου όπου και αν αυτή διαπράττεται, τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών, την προάσπιση των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στη διεθνή σκηνή μέσω της ενότητας και της συλλογικής δράσης των κρατών μελών.

Επίσης, έγινε ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερες αναφορές στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία και στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής αποτελείτο από τον Πρόεδρο της Χάρη Γεωργιάδη και τα μέλη της Επιτροπής Γιώργο Λουκαΐδη, Χρύση Παντελίδη, Χρίστο Χρίστου και Κωστή Ευσταθίου, ενώ της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας ηγείτο η Πρόεδρος της Επιτροπής, Saara-Sofia Sirén, και σε αυτή συμμετείχαν η 2η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Miapetra Kumpula-Natri, τα μέλη Eva Biaudet, Jani Kokko, Mika Lintilä, Helena Marttila, Onni Rostila, Arto Satonen, Sinuhe Wallinheimo και τα αναπληρωματικά μέλη Inka Hopsu και Jani Mäkelä. Την αντιπροσωπεία συνόδευαν η Πρέσβης της Φινλανδίας στην Κύπρο, Päivi Peltokoski, και η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, Sari Lehtiranta.

Καλωσορίζοντας τη φινλανδική αντιπροσωπία στην Κύπρο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την ειλικρινή εκτίμησή του για τη διαχρονική στάση αρχών της Φινλανδίας στις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού προβλήματος και για τη μακρόχρονη συμμετοχή της Φινλανδίας στο στρατιωτικό απόσπασμα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε τη συνεχιζόμενη για πέραν των 50 χρόνων τουρκική κατοχή της Κύπρου, την οποία χαρακτήρισε ως ανοικτή πληγή.

Αναφερόμενος στις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και στις επιπτώσεις του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η Κύπρος τάχθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του ουκρανικού λαού, ευθυγραμμιζόμενη πλήρως με το πλαίσιο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, ούσα η ίδια θύμα της επιθετικότητας και της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας.

Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι αυτές εστιάζουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, άμυνας και ανταγωνιστικότητας, στην προώθηση της διεύρυνσης στη βάση αξιοκρατικών κριτηρίων και προόδου των υποψήφιων χωρών, καθώς και στη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα επιδιώξει την ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ στην περιοχή της Μεσογείου, ώστε αυτή να μετατραπεί από περιοχή κρίσεων και συγκρούσεων σε περιοχή όπου θα επικρατεί η ειρήνη, η ασφάλεια και η σταθερότητα.

Η επικεφαλής της φινλανδικής αντιπροσωπείας κ. Sirén, ανέφερε ότι η επίσκεψή της στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός στην παλιά Λευκωσία συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση του κυπριακού προβλήματος.

Η κ. Sirén χαιρέτισε, παράλληλα, τις προτεραιότητες της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας, ειδικότερα όσον αφορά τους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας και της ανταγωνιστικότητας. Αναφερόμενη στην τρέχουσα γεωπολιτική αστάθεια και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Φινλανδία στα σύνορά της με τη Ρωσία, η κ. Sirén υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης της στήριξης προς την Ουκρανία και των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς και του άμεσου τερματισμού του πολέμου.

Από πλευράς τους, οι Φινλανδοί βουλευτές εξέφρασαν ενδιαφέρον και ενημερώθηκαν για τα μέτρα που έλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, καθώς και για τις προοπτικές ενίσχυσης της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρεται.

