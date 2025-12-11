O Zελένσκι έστειλε στις ΗΠΑ το ενημερωμένο ειρηνευτικό σχέδιο

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο παρουσίασε στις ΗΠΑ μια ενημερωμένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου.

Εκτός από το σχέδιο των 20 σημείων, το ειρηνευτικό πλαίσιο θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας και μια συμφωνία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Ζελέσνκι είπε ότι οι ΗΠΑ συζήτησαν την ιδέα της δημιουργίας μιας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» σε τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας όπου τα στρατεύματα του Κιέβου θα αποσυρθούν, αλλά όποιες εδαφικές παραχωρήσεις θα πρέπει να τεθούν σε δημοψήφισμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ