Αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου και SAFE συζήτησαν Πάλμας-Δένδιας στη Θεσσαλονίκη

Η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου, στο πλαίσιο και των διεθνών εξελίξεων, βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης που είχε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια, στη Θεσσαλονίκη.

«Συζητήσαμε μεταξύ άλλων για την αμυντική συνεργασία - και τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις που αφορούν στα ζητήματα ασφαλείας», αναφέρει ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στο Χ.

«Επιπλέον, συζητήσαμε σχετικά με την προοπτική συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου για την κοινή συμμετοχή και εκπόνηση σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διάφορους τομείς, όπως η έρευνα και η καινοτομία», προσθέτει.

Ο κ. Δένδιας σημειώνει στην ανάρτησή του ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε «στο πλαίσιο των τακτικών επαφών» των δύο Υπουργών.

Στη συνάντηση που είχε με τον κ. Δένδια ο κ. Πάλμας στη Θεσσαλονίκη αναφέρεται σε ανάρτηση του στο Χ και το Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκειά της «συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή, θέματα άμυνας και ασφάλειας και πτυχές της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου και Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα».

Πηγή: ΚΥΠΕ