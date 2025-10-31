Χωρίς την παρουσία των Ηνωμένων Εθνών η πρώτη συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν

Τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον νέο Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό συμφώνησαν τηλεφωνικώς οι δύο ηγέτες, όπως δήλωσε σήμερα ο Τ/κ ηγέτης, ο οποίος είπε ότι στη συνάντηση θα συμμετέχουν και μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της κάθε πλευράς.

Ο κ. Έρχουρμαν δήλωσε ότι δεν έχει καθοριστεί ακόμη η ημερομηνία της συνάντησης και πως ανέφερε τηλεφωνικώς στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι θα τον ενημερώσει αργότερα για την ημερομηνία της συνάντησης.

Ο νέος Τ/κ ηγέτης δήλωσε επίσης ότι βρίσκεται σε επαφή με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν και ότι ενδέχεται να συναντηθούν στις 5 Δεκεμβρίου.

Ο Τουφάν Έρχουρμαν προέβη σε δηλώσεις στα ΜΜΕ μετά τη συνάντησή του με τον Χασίμ Ντιάν, Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής της Αποστολής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (UNFICYP).

Ακολούθως είπε ότι εύχεται στον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΟΗΕ για την Κύπρο, επιτυχία στο έργο του και εξέφρασε εμπιστοσύνη για το ότι θα είναι αμερόληπτος και δίκαιος.

Σημείωσε δε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κ. Ντιάν, διατύπωσε ο ίδιος τις απόψεις του σχετικά με τις 13 Τεχνικές Επιτροπές και δήλωσε ότι θα υιοθετήσουν μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Τόνισε το εντατικό έργο όσων εργάζονται σε αυτές τις τεχνικές επιτροπές ως εθελοντές και δήλωσε ότι η τ/κ πλευρά θα παρέχει στήριξη για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Τεχνικές Επιτροπές.

Ο Τ/κ ηγέτης δήλωσε ότι η βασική αποστολή των Τεχνικών Επιτροπών είναι να παράγουν αποτελέσματα που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή και τόνισε ότι αποδίδουν σημασία σε αυτό. Ανέφερε ακόμη ότι υπάρχει συναντίληψη με τον κ. Ντιάν ως προς την ανάγκη για συνεχή επαφή.