«Οι καθαροί ουρανοί δεν φοβούνται τη διαφάνεια»: Το ΑΚΕΛ πυροβολεί τον Φορέα της Πρώτης Κυρίας

Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη εξαπέλυσε το ΑΚΕΛ, με αφορμή τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον «Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης» που λειτουργεί υπό την προεδρία της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Κουκουμάς, κάνει λόγο για «σκιές διαπλοκής και σύγκρουσης συμφέροντος», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αντί να απολογηθεί ή να λάβει υπόψη τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, επιλέγει «να εκφοβίζει και να επιτίθεται στους ελεγκτικούς θεσμούς». Ο κ. Κουκουμάς επισημαίνει πως οι αποκαλύψεις της έκθεσης επαληθεύουν τις προειδοποιήσεις του ΑΚΕΛ για τον αδιαφανή τρόπο λειτουργίας του Φορέα, ενώ στηλιτεύει τη «μεσολαβητική» εμπλοκή του Προεδρικού σε φιλανθρωπικές εισφορές επιχειρηματιών. «Οι καθαροί ουρανοί δεν φοβούνται τη διαφάνεια», δηλώνει χαρακτηριστικά, ζητώντας θεσμική φοιτητική μέριμνα αντί φιλανθρωπίας με πολιτικό άρωμα.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Σκιές για ενδεχόμενη διαπλοκή και σύγκρουση συμφέροντος, αδιαφάνεια κι εγκρίσεις χορηγιών χωρίς τεκμηρίωση είναι ορισμένα από όσα προκύπτουν από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον «Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης» που λειτουργεί υπό την προεδρία της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εντούτοις, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, αντί να προβληματιστεί, αντί να απολογηθεί, αντί να εισακούσει τις συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, επέλεξε -ως καλός συνεχιστής των πρακτικών της κυβέρνησης Αναστασιάδη- Συναγερμού- να εξαπολύσει επίθεση εκφοβισμού στην Υπηρεσία. Από όλα αυτά προκύπτουν τα εξής:

Πρώτον. Επαληθεύονται οι προειδοποιήσεις και οι καταγγελίες του ΑΚΕΛ για τον αδιαφανή τρόπο που λειτουργεί ο «Φορέας». Όταν εταιρεία -εν μέσω διαβουλεύσεων με το κράτος για σύμβαση εκατομμυρίων- κάνει εισφορά 700 χιλιάδες ευρώ στον Φορέα, αναπόφευκτα εγείρονται ερωτήματα και υποψίες.

Δεύτερο. Καταδεικνύεται γιατί η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη με νύχια και με δόντια προσπαθεί να μην αποκαλυφθούν ποιοι εισφέρουν στον Φορέα και γιατί πριν μερικές μέρες έκανε και παρέμβαση προκειμένου να μην δημοσιευθεί αυτούσια η Έκθεση. Το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει προς την κυβέρνηση ότι οι καθαροί ουρανοί δεν φοβούνται τη διαφάνεια.

Τρίτο. Επιβεβαιώνεται η πάγια θέση μας ότι η στήριξη των φοιτητών μας που έχουν αυξημένες ανάγκες δεν μπορεί να επαφίεται στη φιλανθρωπία μεγαλοεπιχειρηματιών με το Προεδρικό σε ρόλο μεσάζοντα. Η θεσμοθετημένη κρατική φοιτητική μέριμνα, αντί να κουτσουρεύεται θα έπρεπε να ενισχυθεί ώστε να στηρίζει ολόπλευρα και επαρκώς τους φοιτητές ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και όχι να αναγκάζονται να καταφεύγουν στο Προεδρικό.