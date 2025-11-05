Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε επαφές με ΟΗΕ ο Έρχιουμαν για νέα οδοφράγματα: «Τα ασθενοφόρα να περνούν από το Λήδρα Πάλας»

Το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου επισκέφθηκε ο νέος Τ/Κ ηγέτης.

Στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου βρέθηκε σήμερα ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν όπου συνομίλησε με κόσμο που περίμενε στ’ αυτοκίνητά του για να περάσει στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Έρχιουρμαν δήλωσε ότι μετέβη στο συγκεκριμένο σημείο διέλευσης για να παρατηρήσει από πρώτο χέρι τα προβλήματα. Ανακοίνωσε ότι τον Δεκέμβριο θ’ αρχίσουν εργασίες υποδομής στο εν λόγω οδόφραγμα σημειώνοντας ότι το δεύτερο μισό του Δεκέμβρη είναι η πιο πολυσύχναστη περίοδος του έτους.

Είπε ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με ειδικά μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων στις διελεύσεις και μίλησε για τα προβλήματα με τις διελεύσεις ασθενοφόρων. Ανέφερε ότι συναντήθηκε με αξιωματούχους του ΟΗΕ και πρότεινε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης του σημείου διέλευσης στο Λήδρα Πάλας για ασθενοφόρα.

Μίλησε για την ανάγκη να ανοίξει ένα νέο σημείο διέλευσης οχημάτων στη Λευκωσία για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

"Η λειτουργία περισσότερων γραφείων ελέγχου στοιχείων και η αύξηση του αριθμού του προσωπικού στην ε/κ πλευρά", πρόσθεσε, θα μείωνε την κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθώς, όπως υποστήριξε, οι χρόνοι επεξεργασίας κυμαίνονται μεταξύ 5 δευτερολέπτων και 3 λεπτών λέγοντας ότι είναι αναγκαία η επίλυση των τεχνικών ζητημάτων.

Θα συνεχίσει να εργάζεται, είπε, ώστε να ανοίξει ακόμη ένα τουλάχιστον σημείο διέλευσης για οχήματα στη Λευκωσία.

