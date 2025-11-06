Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για αύξηση των βουλευτικών εδρών στην Πάφο

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Τα κόμματα θα αποφασίσουν κατά πόσο θα μετακινηθεί μια βουλευτική έδρα από τη Λευκωσία στην Πάφο

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση, το νομοσχέδιο που προβλέπει τη μετακίνηση μίας βουλευτικής έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εγγραφές ψηφοφόρων, τους θανάτους και τις αλλαγές διευθύνσεων που επήλθαν στον εκλογικό κατάλογο μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Εσωτερικών εισηγείται μέσω του νομοσχεδίου, όπως οι βουλευτικές έδρες της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας μειωθούν από 20 σε 19 και αυξηθούν εκείνες της εκλογικής περιφέρειας Πάφου από τέσσερις σε πέντε. Συνεπώς, για να διαφοροποιηθεί ο αριθμός των βουλευτικών εδρών στις εκλογικές περιφέρειες Λευκωσίας και Πάφου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Τα κόμματα αναμένεται να τοποθετηθούν υπέρ ή εναντίον του νομοσχεδίου, ανάλογα με το κατά πόσο τα ευνοεί ή όχι η μετακίνηση της έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο.

Το νομοσχέδιο παραπέμφθηκε για συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών. 

Διαβάστε το νομοσχέδιο εδώ.

Tags

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΛΕΥΚΩΣΙΑΠΑΦΟΣΥΠΕΣΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα