Στη Βουλή το νομοσχέδιο για αύξηση των βουλευτικών εδρών στην Πάφο

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής για ψήφιση, το νομοσχέδιο που προβλέπει τη μετακίνηση μίας βουλευτικής έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εγγραφές ψηφοφόρων, τους θανάτους και τις αλλαγές διευθύνσεων που επήλθαν στον εκλογικό κατάλογο μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Εσωτερικών εισηγείται μέσω του νομοσχεδίου, όπως οι βουλευτικές έδρες της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας μειωθούν από 20 σε 19 και αυξηθούν εκείνες της εκλογικής περιφέρειας Πάφου από τέσσερις σε πέντε. Συνεπώς, για να διαφοροποιηθεί ο αριθμός των βουλευτικών εδρών στις εκλογικές περιφέρειες Λευκωσίας και Πάφου, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Τα κόμματα αναμένεται να τοποθετηθούν υπέρ ή εναντίον του νομοσχεδίου, ανάλογα με το κατά πόσο τα ευνοεί ή όχι η μετακίνηση της έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο.

Το νομοσχέδιο παραπέμφθηκε για συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών.

Διαβάστε το νομοσχέδιο εδώ.