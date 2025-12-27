Χειροπέδες σε 11 πρόσωπα: Τι εντόπισε η Αστυνομία τη νύχτα της Παρασκευής

Η Αστυνομία κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής συνελαβε 11 πρόσωπα για διάφορα αδικήματα και προέβη σε 120 καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις, στο πλαίσιο των ενισχυμένων επιχειρήσεων που διενεργεί με κύριο άξονα την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Συγκεκριμένα η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο των προληπτικών αυτών επιχειρήσεων, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση σοβαρών μορφών εγκληματικότητας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 11 προσώπων σε παγκύπρια βάση.

Αναφέρει περαιτέρω ότι στην επαρχία Λεμεσού, πραγματοποιήθηκαν έξι συλλήψεις, που αφορούσαν κατοχή επιθετικών όπλων (μαχαίρι και σιδερογροθιά), διάρρηξη κατοικίας, κατοχή πλαστού χαρτονομίσματος, παράνομη παραμονή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Επίσης, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν έξι αυτοκίνητα και δύο μοτοσικλέτες.

Στην επαρχία Πάφου, έγιναν τρεις συλλήψεις που αφορούσαν τα αδικήματα της παράνομης εισόδου στο έδαφος της Δημοκρατίας, μαχαιροφορίας, μέθης και πρόκληση ανησυχίας, ενώ κατακρατήθηκε και ένα αυτοκίνητο στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων.

Στις επαρχίες Λευκωσίας και Αμμοχώστου πραγματοποιήθηκαν ακόμη δύο συλλήψεις που αφορούσαν κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, παράνομη κατοχή περιουσίας και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, διενεργήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε αριθμό υποστατικών, με στόχο την έγκαιρη αποτροπή και καταστολή παραβατικών φαινομένων.

Όσον αφορά στο οδικό δίκτυο, η Αστυνομία αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκαν πέραν των 900 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν 120 τροχαίες καταγγελίες. Από αυτές, οι 55 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ επτά οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκωτικών ουσιών.