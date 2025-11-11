Πρώτη συνάντηση Κόμπου με τον νέο Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΟΗΕ στην Κύπρο

Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος είχε την πρώτη του συνάντηση με τον νέο Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο (UNFICYP), κ. Khassim Diagne.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (Twitter), ο κ. Κόμπος χαρακτήρισε τη συνάντηση «παραγωγική πρώτη ανταλλαγή απόψεων» και επανέλαβε τη δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο λύσης που έχει συμφωνηθεί υπό τα Ηνωμένα Έθνη.

Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε πλήρη στήριξη προς την UNFICYP για την αποτελεσματική εφαρμογή της αποστολής της, όπως αυτή καθορίζεται από το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η συνάντηση σηματοδοτεί την έναρξη συνεργασίας με τον κ. Diagne, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά του στη Λευκωσία, διαδεχόμενος την διπλωμάτη Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία συνεχίζει ως προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό.