Χριστοδουλίδης: «Έχουμε μάθει πάρα πολλά από την Ελλάδα στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης»

Στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Ελλάδας, συναντήθηκαν σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την άριστη συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας σε όλα τα επίπεδα — από την εξωτερική πολιτική μέχρι την εσωτερική διακυβέρνηση και την ευρωπαϊκή προοπτική.

Έχουμε μάθει πάρα πολλά από σημαντικές πρωτοβουλίες της ελληνικής Κυβέρνησης στα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης και αξιοποιούμε τεχνογνωσία που αξιοποιείται εδώ στην Ελλάδα, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την κατ’ ιδιαν συνάντηση που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Εκφράζοντας την κυπριακή πλευρά θέλω να αναφέρω δημόσια ότι έχουμε μάθει πάρα πολλά από σημαντικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης στα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης και θέλω να σε ευχαριστήσω δημόσια για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία που αξιοποιείται εδώ στην Ελλάδα» είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Πέραν αυτών, πρόσθεσε, "η συνάντησή μας λαμβάνει χώρα και 50 ημέρες πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια Προεδρία που θα εργαστούμε από τη μία για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά που συζητάμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά την ίδια στιγμή -και εδώ θεωρώ ότι Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος έχουμε να διαδραματίσουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο- να ενισχύσουμε τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευρύτερη Μέση Ανατολή», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του, υποδεχόμενος τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να συντονίζουμε καλύτερα και το κυβερνητικό μας έργο, ειδικά ενόψει της πολύ σημαντικής στιγμής για την Κύπρο, που είναι η ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οπότε θα έχουμε πολύ σημαντικά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα και χαιρόμαστε που υποδεχόμαστε για ακόμα μία φορά μία τόσο πολυπληθή εκπροσώπηση, υπό τη δική σου ηγεσία, του κυπριακού Υπουργικού Συμβουλίου».

Νίκος Χριστοδουλίδης: Ελλάδα και Κύπρος βαδίζουν πλήρως συντονισμένα, τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο

«Οι δεσμοί της Κύπρου με την Ελλάδα δεν είναι απλώς πολιτικοί, είναι ιστορικοί, είναι αξιακοί, είναι στρατηγικοί, είναι δεσμοί αδελφικοί. Μοιραζόμαστε κοινές ρίζες, κοινές αξίες, έχουμε κοινά οράματα, όπως κοινή είναι και η υποχρέωσή μας να προασπιστούμε την ασφάλεια και την σταθερότητα τόσο των χωρών μας όσο και της γειτονιάς μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η στρατηγική ευθυγράμμιση και συνεργασία είναι αδιάλειπτη, όχι μόνο προς τον χειρισμό των μεγάλων θεμάτων, αλλά και των συνεχών γεωπολιτικών μετατοπίσεων, των παρατεταμένων συγκρούσεων και των σύνθετων προκλήσεων που επηρεάζουν την περιοχή μας, την Ευρώπη, γενικότερα σε διεθνές σύστημα. Και ακριβώς σε αυτό το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, Ελλάδα και Κύπρος βαδίζουν πλήρως συντονισμένα, τόσο σε διμερές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, σε μια πλειάδα τομέων, την ενέργεια, την οικονομία, τη διασυνδεσιμότητα, όπως ο πρωθυπουργός έχει αναφέρει, και στη βάση μάλιστα και περαιτέρω ανάπτυξης σχηματισμού συνεργασίας που συστήσαμε, όπως ξεκάθαρα προκύπτει από την πρόσφατη επιτυχημένη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας εδώ στην Αθήνα» τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 3ης διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου-Ελλάδας.

«Και θα συμφωνήσω με τον Κυριάκο πως ο κοινός μας στόχος είναι επίσης η λήψη ουσιωδών δράσεων και η αποτελεσματική υλοποίηση έργων που θα έχουν απτό οικονομικό όφελος αλλά και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Και ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήσαμε με τον πρωθυπουργό για την ανάγκη επικαιροποίησης των οικονομικοτεχνικών παραμέτρων για έργα ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, όπως αυτά που άπτονται της διασυνδεσιμότητας» πρόσθεσε.

«Μέσα από την ίδια συλλογιστική, θα αξιοποιήσουμε και τις δυνατότητες που μας προσφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα SAFE, επενδύοντας μάλιστα στην ενδυνάμωση και των αμυντικών μας βιομηχανιών και συμβάλλοντας φυσικά παράλληλα και στην ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης» σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στους τέσσερις τομείς που αξιολογεί ιδιαίτερα σημαντικούς η κυπριακή πλευρά. «Τον τομέα του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, όπου εργαζόμαστε από κοινού συστηματικά για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, με αξιοποίηση του ανακτημένου νερού και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για μεγάλες μονάδες αφαλάτωσης.

Το θέμα της υδατικής ανθεκτικότητας, είναι και στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας που ξεκινά σε 49 μέρες από σήμερα.

Δεύτερος τομέας, ο τομέας της πολιτικής προστασίας, όπου ενισχύουμε την ανθεκτικότητά μας απέναντι σε φυσικές καταστροφές με την αξιοποίηση και της τεχνολογίας για την πρόληψη και την έγκαιρη ανταπόκριση, αλλά και ψηφιακών εργαλείων εκτίμησης κινδύνου. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Προετοιμάζουμε επίσης το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Κέντρο Πυρόσβεσης για την κατάσβεση πυρκαγιών, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ανατολική Μεσόγειο με έδρα την Κύπρο.

Τρίτον, ένας τομέας που μας απασχολεί ιδιαίτερα, αφορά τα παιδιά μας, εστιάζουμε στην προστασία των ανηλίκων στον ψηφιακό χώρο, με πολιτικές που περιορίζουν και τον ψηφιακό εθισμό, αλλά ενισχύουν και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Μαζί με τον Κυριάκο και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, συνυπογράψαμε πρόσφατα μια κοινή επιστολή προς την πρόεδρο της επιτροπής, ζητώντας την αποτελεσματική και συνολική λήψη δράσης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και τέταρτο ως αναφορά την εξωτερική πολιτική συνεχίζουμε να ευθυγραμμίζουμε τις δράσεις και τις πολιτικές μας. Σε αυτές περιλαμβάνεται και ο συντονισμός μας για την επερχόμενη πλήρη ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του Σέγκεν» ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Κλείνοντας ο Κύπριος Πρόεδρος τόνισε ότι Κύπρος και Ελλάδα, αποδεικνύουν με πράξεις και όχι με ωραία λόγια ή με ωραίες δηλώσεις, αποδεικνύουν έμπρακτα ότι μαζί, μέσα από μια πετυχημένη συνεργασία σε όλους τους τομείς, πετυχαίνουμε πολύ περισσότερα.

«Πετυχαίνουμε πολύ περισσότερα, πρωτίστως για τους πολίτες μας και αυτός είναι και ένας από τους πιο βασικούς μας στόχους. Στο επίκεντρο, φυσικά, το είπε και ο πρωθυπουργός, θέλω να το επαναλάβω, θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την ελληνική κυβέρνηση, στο επίκεντρο της μεγάλης μας προσπάθειας, μέγιστη εθνική προτεραιότητα, αποτελεί ο τερματισμός της κατοχής και επανένωσης της Κύπρου στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πορευόμαστε μαζί προς επίτευξη αυτής της ιστορικής εθνικής αναγκαιότητας, για τερματισμό της τουρκικής κατοχής και επανένωσης της Κύπρου» είπε.

«Και θέλω σήμερα, αγαπητέ Κυριάκο, για ακόμη μια φορά να σε ευχαριστήσω δημόσια, γιατί η Ελλάδα και φυσικά ο ελληνικός λαός παραμένει ο σταθερότερος και πλέον ανιδιοτελής σύμμαχος και εταίρος» κατέληξε ο Κ. Χριστοδουλίδης.

Κυρ. Μητσοτάκης: Οι χώρες μας αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή

Η Διακρατική Συνεργασία σηματοδοτεί τον διαρκή συντονισμό μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. «Πρόκειται για σύμπλευση που θέτει στο επίκεντρο την καθημερινότητα των πολιτών μας. Για παράδειγμα το 112, το ψηφιακό φροντιστήριο, η αμοιβαία αναγνώριση των πανεπιστημιακών τίτλων. Σήμερα συζητήσαμε πολιτικές για τις μεταφορές, για τη στέγη, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό όπου οι πρωτοβουλίες στην Ελλάδα μεταλαμπαδεύτηκαν στην Κύπρο. Συζητήσαμε για καλύτερη συνεργασία στην πολιτική προστασία, κοινή δράση για τα θέματα της λειψυδρίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Εμβαθύναμε τη συνεργασία μας σε τομείς που έχουμε κάνει βήματα προόδου ανοίγοντας ορίζοντες.

Στην παιδεία δίνουμε έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στον τομέα της υγείας συζητήσαμε τη μεγάλη σημασία που πρέπει να αποδίδουμε στις προληπτικές εξετάσεις και ασχοληθήκαμε και με τη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και για τη δημιουργία ενιαίου μετώπου για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην ανατολική Μεσόγειο.

Για τα ζητήματα της Πολιτικής Προστασίας αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην σύσταση Ευρωπαϊκού Κέντρου Αεροπυρόσβεσης με έδρα την Κύπρο. Σημαντικό να ενισχύσουμε ευρωπαϊκές υποδομές και ευρωπαϊκούς μηχανισμούς».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι συζήτησαν και για τα ζητήματα που θα απασχολήσουν την κυπριακή προεδρία με την Ελλάδα να αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ το β' εξάμηνο του 2027.

«Ζητήματα που αφορούν κοινούς προβληματισμούς, την προστασία ανηλίκων από εθισμό στο διαδίκτυο αλλά και για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα μπορούσαν να λείψουν και θέματα ευρύτερης ατζέντας της ΕΕ, η διεύρυνση με αφορμή και την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκφράζω την ικανοποίησή μου γιατί έχουμε υπογράψει μια καταρχήν συμφωνία με την οποία η Ελλάδα θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον τομέα έκδοσης θεωρήσεων Σένγκεν προς 19 τρίτες χώρες και να επαναλάβω τη σημαντική συνεργασία ενόψει των διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θέμα που θα χειριστεί η κυπριακή προεδρία του συμβουλίου της ΕΕ. Δεν θα είναι εύκολη διαπραγμάτευσή αυτή η οποία θα κληθείτε να διαχειριστείτε», υπογράμμισε.

Και συνέχισε: «Αθήνα και Λευκωσία μένουν προσηλωμένες στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας σε μια συγκυρία αβεβαιότητας. Οι δύο χώρες μας αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή. Αποτυπώθηκε και με τις σημαντικές συμφωνίες αμερικανικών εταιρειών στην πατρίδα μας, συμφωνίες που έρχονται να συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης.

Ταυτόχρονα έχουν και ισχυρό εθνικό πρόσημο. Εμείς ακολουθούμε την Κύπρο στα ζητήματα των γεωτρήσεων. Ύστερα από 40 χρόνια ετοιμάζεται το πρώτο ερευνητικό γεωτρύπανο να πιάσει δουλειά στο Ιόνιο. Θέλουμε την πράσινη μετάβαση αλλά θα ήταν μεγάλο σφάλμα αν δεν επιχειρούσαμε να αξιοποιήσουμε τους δικούς μας πόρους, όπως έχει κάνει η Κύπρος.

Αυτές οι εξελίξεις καταδεικνύουν τη σημαντική στρατηγική σημασία και τον καταλυτικό ρόλο σχημάτων όπως το 3+1 το οποίο επανενεργοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες σε επίπεδο υπουργών ενέργειας στην Αθήνα».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε με έμφαση και στο ζήτημα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών: «Συζητήσαμε για τη σημασία της εμβάθυνσης της περιφερειακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Ο φίλος Νίκος συμμερίζεται ότι αυτά τα νέα δεδομένα καθιστούν ακόμα πιο βαρύνουσα την προστιθέμενη αξία των έργων διασυνδεσιμότητας τα οποία προωθούμε. Είναι έργα τα οποία έχουν εθνική διάσταση και για τις δύο χώρες και ένα ευρύτερο γεωπολιτικό αποτύπωμα. Αποφασίσαμε από κοινού να προχωρήσουμε στην άμεση επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του έργου του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε αυτό να μπορεί να ενισχυθεί με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών».

Επίσης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συμβολή Ελλάδας και Κύπρου: «Η 3η Διακυβερνητική διάσκεψη επιβεβαίωσε τη σημαντική παρουσία των χωρών μας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ήμαστε στη Διάσκεψη Ειρήνης στο Σαρλ Εμ Σέιχ, θα είμαστε παρόντες και στο μέλλον, έτοιμοι να συνεισφέρουμε ως μέρος μιας δύναμης που θα εγγυηθεί την εφαρμογή της συμφωνίας με την προϋπόθεση ότι θα έχει ρητή εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Το κυπριακό όπως πάντα ήταν βασικό θέμα στη συζήτηση των δύο ηγετών. «Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες. Στηρίζουμε τις προσπάθειες για επανένωση του νησιού όπως το επιτάσσουν οι αποφάσεις του ΟΗΕ, εργαστήκαμε εξάλλου οι δύο υπουργοί εξωτερικών για την επαναφορά του κυπριακού στην ατζέντα του ΓΓ του ΟΗΕ μετά από περίοδο αδράνειας. Τώρα είναι στο χέρι άλλων να αποδείξουν αν πραγματικά εννοούν ότι επιθυμούν διαδικασία επανεκκίνησης των συνομιλιών στα πλαίσια πολύ σαφών κατευθύνσεων οι οποίες καθορίζονται από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του συνολικού πλαισίου των ευρωτουρκικών σχέσεων όπως έχουν αποτυπωθεί σε συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και καταλήγοντας πρόσθεσε: «Σε 1,5 μήνα η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ. Ευχόμαστε γόνιμη και δημιουργική θητεία. Αυτονόητο είναι ότι θα βρεθούμε όλοι οι Έλληνες στο πλευρό των κυπρίων αδερφών μας. Θα είμαστε δίπλα σας να στηρίξουμε αυτή την εθνική πρόκληση. Κάθε φορά εκπλήσσομαι από το εύρος των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και από το επίπεδο των κοινών διαβουλεύσεων μας ώστε να δίνουμε πραγματικές λύσεις που αφορούν προβλήματα των χωρών μας και να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολίτων».

Mε πληροφορίες από ΚΥΠΕ και ΑΠΕ- ΜΠΕ