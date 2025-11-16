Έτοιμος να συναντήσει τον Έρχιουρμαν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «χωρίς όρους και προϋποθέσεις»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είναι έτοιμος να συναντηθεί και να συνομιλήσει με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, αρκεί η προσπάθεια να μην εκφεύγει από το συμφωνημένο πλαίσιο, ανέφερε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου.

"Προσβλέπουμε στην κάθοδο της κυρίας Ολγκίν για την προετοιμασία της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης που προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είναι έτοιμος να συναντηθεί και να συνομιλήσει με τον νέο Τουρκοκύπριο ηγέτη, χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις, αρκεί η προσπάθεια να μην εκφεύγει από το συμφωνημένο πλαίσιο" είπε στον επιμνημόσυνο του λόγο στο ετήσιο μνημόσυνο του αγωνιστή της ΕΟΚΑ 1955-’59 και ιδρυτή της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων Θεσσαλονίκης, Κυριάκου Μάτση.

Είπε ότι αποτελεί ξεχωριστή τιμή για τον ίδιο να εκπροσωπεί την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο μνημόσυνο του Κυριάκου Μάτση, "ενός αγωνιστή που μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν το ζωντανό παράδειγμα της ενότητας του λαού μας, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του αγώνα μας για δικαίωση".

Ανέφερε ότι εβδομήντα χρόνια από την έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ και εξήντα πέντε από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η θυσία του Μάτση και των άλλων αγωνιστών, παραμένει φωτεινή και άκρως επίκαιρη. "Οπως τότε, έτσι και σήμερα, το διακύβευμα είναι το ίδιο: Η ελευθερία μας" είπε.

Η εντολή του λαού μας είναι μια, είπε ο Αναπληρωτής ΚΕ, "να εργαστούμε για την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τα δεσμά της συνεχιζόμενης εδώ και 51 χρόνια παράνομης τουρκικής κατοχής, και να την επανενώσουμε".

"Με βάση αυτό τον όρο εντολής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται τα τελευταία δυόμιση χρόνια επικεφαλής της μεγάλης προσπάθειας για τη δημιουργία των συνθηκών που θα οδηγήσουν σε επανέναρξη του διαλόγου για λύση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και του διαπραγματευτικού κεκτημένου, που θα λαμβάνει υπόψη τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η κορυφαία μας προτεραιότητα, η μεγαλύτερη μας υποχρέωση και η πιο ευγενής φιλοδοξία μας" τόνισε.

Παρά την αρνητική στάση της τουρκικής πλευράς, πρόσθεσε, έγιναν αρκετά μικρά αλλά ουσιαστικά βήματα που μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε ότι το απαράδεκτο στάτους κβο δεν θα κρατά εγκλωβισμένο το μέλλον της χώρας μας και του λαού μας.

"Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που υπάρχουν όμως είναι μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, εν μέσω μάλιστα δύο πολέμων, και μετά από τις επίμονες προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, που ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών διόρισε προσωπική απεσταλμένη και συγκάλεσε δύο άτυπες διευρυμένες συναντήσεις για το Κυπριακό. Είναι μέσα σε αυτό το δυσχερές περιβάλλον, που η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διόρισε τον τέως Ευρωπαίο Επίτροπο Γιοχάνες Χαν ως προσωπικό της απεσταλμένο για το Κυπριακό" σημείωσε ο κ. Αντωνίου.

Ανέφερε ότι ταυτόχρονα με τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, εργαζόμαστε για την ενίσχυση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας μας, στο εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό.

Στο εσωτερικό, είπε, ασταμάτητη είναι η προσπάθειά της Κυβέρνησης για συνεχείς μεταρρυθμίσεις, για εκσυγχρονισμό των θεσμών, για την ενίσχυση του Κράτους Δικαίου, την πάταξη της διαφθοράς, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, την αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος της πατρίδας μας, την επένδυση στην κοινωνική πρόνοια και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες μας. Για να επιτευχθούν όλα αυτά προϋπόθεση είναι μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, συνέχισε.

Σε διεθνές επίπεδο, ο κ. Αντωνίου είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βαδίζει στον δρόμο της ευθύνης, και μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες γίνεται κόμβος σταθερότητας, διαμετακομιστικός σταθμός ασφαλούς απομάκρυνσης αμάχων, διάδρομος μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας, και λιμάνι ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας.

Επισήμανε ότι σε λιγότερο από 50 μέρες η Κυπριακή Δημοκρατία θα αναλάβει για δεύτερη φορά την άσκηση της εξάμηνης προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται, είπε, για μια εθνική αποστολή την οποία θα φέρουμε εις πέρας με επιτυχία, ανέφερε. Η επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ είναι και μια σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη του ενεργού και ουσιαστικού ρόλου της πατρίδας μας, η οποία δηλώνει παρούσα στις μεγάλες προκλήσεις, όπως είπε.

Κλείνοντας, ανέφερε πως "παρά τον διοικητικό και εδαφικό ακρωτηριασμό που υφίσταται η πατρίδα μας εξαιτίας της παράνομης κατοχής, κοιτάζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία, έχοντας τη βαθύτατη πεποίθηση ότι θα έρθει η μέρα που ελεύθερη και ενωμένη θα προσφέρει σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας".

Πηγή: ΚΥΠΕ