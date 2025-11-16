Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Η Αννίτα απαντά στην ερώτηση της εβδομάδας: Το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Γιατί απορρίπτετε το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών;»

 

Στην ερώτηση της εβδομάδας απάντησε στο καθιερωμένο βίντεο της Κυριακής η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.

Η ερώτηση είναι η εξής:

«Γιατί απορρίπτετε το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών;».

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι τόσα χρόνια συζητάμε για αυτό το θέμα και «δεν το απορρίπτουμε». Πρόσθεσε ότι ο «ΔΗΣΥ τάσσεται υπέρ του σχεδίου αξιολόγησης, αλλά το κείμενο το οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή ενέχει ασάφειες, δεν είναι καν συμφωνημένο και τώρα αναλαμβάνουμε εμείς ευθύνη, με εισαγωγή τροποποιήσεων, αν μπορέσουμε να το διορθώσουμε».

Ακολούθως είπε ότι «ζητάμε όμως διευκρινίσεις για τα χρονοδιαγράμματα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εφόσον διασυνδέεται. Για το ποιοι έχουν προετοιμάσει αυτή την εισήγηση, όπως επίσης και στο τέλος της ημέρας τι συμπεριλαμβάνει. Είναι για αυτόν τον λόγο που λέμε ότι η εισαγωγή κάποιων προνοιών, αν είναι από μόνες τους αρκετές, όπως του ανώτερου εκπαιδευτικού, του επιθεωρητή συμβούλου, επιθεωρητή αξιολογητή, αν από μόνο του αρκεί χωρίς τις κατάλληλες διοικητικές θέσεις, να εφαρμοστεί στο τέλος μια αξιολόγηση γιατί και τώρα έχουμε αξιολόγηση και δεν εφαρμόζεται».

Διαβεβαίωσε δε ότι ο ΔΗΣΥ θα παρακολουθεί αυτό το ζήτημα, λέγοντας ότι «θέλουμε την αξιολόγηση αλλά θέλουμε και να εφαρμοστεί για την ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης που τόσο έχουμε ανάγκη».

Tags

ΔΗΣΥΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΑΝΝΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα