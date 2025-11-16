Η Αννίτα απαντά στην ερώτηση της εβδομάδας: Το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (βίντεο)

Στην ερώτηση της εβδομάδας απάντησε στο καθιερωμένο βίντεο της Κυριακής η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.

Η ερώτηση είναι η εξής:

«Γιατί απορρίπτετε το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών;».

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι τόσα χρόνια συζητάμε για αυτό το θέμα και «δεν το απορρίπτουμε». Πρόσθεσε ότι ο «ΔΗΣΥ τάσσεται υπέρ του σχεδίου αξιολόγησης, αλλά το κείμενο το οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή ενέχει ασάφειες, δεν είναι καν συμφωνημένο και τώρα αναλαμβάνουμε εμείς ευθύνη, με εισαγωγή τροποποιήσεων, αν μπορέσουμε να το διορθώσουμε».

Ακολούθως είπε ότι «ζητάμε όμως διευκρινίσεις για τα χρονοδιαγράμματα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εφόσον διασυνδέεται. Για το ποιοι έχουν προετοιμάσει αυτή την εισήγηση, όπως επίσης και στο τέλος της ημέρας τι συμπεριλαμβάνει. Είναι για αυτόν τον λόγο που λέμε ότι η εισαγωγή κάποιων προνοιών, αν είναι από μόνες τους αρκετές, όπως του ανώτερου εκπαιδευτικού, του επιθεωρητή συμβούλου, επιθεωρητή αξιολογητή, αν από μόνο του αρκεί χωρίς τις κατάλληλες διοικητικές θέσεις, να εφαρμοστεί στο τέλος μια αξιολόγηση γιατί και τώρα έχουμε αξιολόγηση και δεν εφαρμόζεται».

Διαβεβαίωσε δε ότι ο ΔΗΣΥ θα παρακολουθεί αυτό το ζήτημα, λέγοντας ότι «θέλουμε την αξιολόγηση αλλά θέλουμε και να εφαρμοστεί για την ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης που τόσο έχουμε ανάγκη».