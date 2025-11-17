Παρέμβαση Ακιντζί πριν τη συνάντηση Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν: Ξεκινήστε από τα βασικά πριν μιλήσετε για τα μεγάλα - Τι προτείνει

Ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί παρεμβαίνει εκ νέου στο Κυπριακό, ενόψει της συνάντησης του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν την Πέμπτη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πρακτικά βήματα που μπορούν να βελτιώσουν το κλίμα και να στηρίξουν την προοπτική λύσης. Στην ανάρτησή του θέτει ως προτεραιότητα την αποσυμφόρηση και ενίσχυση των σημείων διέλευσης και καλεί σε επανεκκίνηση δύο κρίσιμων τεχνικών επιτροπών που παραμένουν παγωμένες.

Με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνική Δικτύωσης, υπογραμμίζει ότι ο στρατηγικός στόχος παραμένει η επίτευξη λύσης που θα διασφαλίζει την ασφάλεια των δύο κοινοτήτων, θα εντάσσει το σύνολο του νησιού στο διεθνές δίκαιο και θα τερματίζει το καθεστώς αβεβαιότητας που ταλανίζει την Κύπρο. Προειδοποιεί ωστόσο ότι η πορεία προς μια ομοσπονδιακή λύση στη βάση της πολιτικής ισότητας δεν διαγράφεται σύντομη.

Ο κ. Ακιντζί τονίζει ότι υπάρχουν άμεσα βήματα που μπορούν να γίνουν και να στείλουν μήνυμα ουσιαστικής επανεκκίνησης. Πρώτο στην ατζέντα θέτει την αποσυμφόρηση των σημείων διέλευσης και το άνοιγμα νέων, κίνηση που θεωρεί ότι μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα και να ενισχύσει την επαφή μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Υπενθυμίζει ότι η επιτυχής εμπειρία του 2023 και του 2024 με αυξημένη κινητικότητα αποτελεί παράδειγμα που πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί.

Δύο ακόμη ζητήματα αναδεικνύονται από τον πρώην ηγέτη της τουρκοκυπριακής Κοινότητας, ως καθοριστικά για τη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης. Το πρώτο, σύμφωνα με τον ίδιο αφορά την επαναλειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος Imagine που είχε τεθεί σε εφαρμογή μέσω της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σταμάτησε επί θητείας Τατάρ, ωστόσο την περίοδο 2015 με 2020 συμμετείχαν σε αυτό πάνω από έξι χιλιάδες μαθητές και περισσότερα από επτακόσια μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο Ακιντζί σημειώνει ότι μόνο μέσα από την εκπαίδευση και την εξοικείωση των νεότερων γενιών με τις αξίες της ειρηνικής συνύπαρξης μπορεί να οικοδομηθεί ένα σταθερό μέλλον στο νησί.

Το δεύτερο αφορά την επανέναρξη των εργασιών της Ad hoc επιτροπής για την εναρμόνιση της τουρκοκυπριακής κοινότητας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι εργασίες αυτές είχαν διακοπεί μετά από απόφαση της ελληνοκυπριακής πλευράς, παρά το γεγονός ότι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεργάζονταν ενεργά με τα τουρκοκυπριακά θεσμικά όργανα την περίοδο 2015 με 2020. Ο Ακιντζί επισημαίνει ότι η επανενεργοποίηση της επιτροπής δεν αφορά μόνο την τουρκοκυπριακή πλευρά, αλλά αντανακλά επένδυση στο κοινό ευρωπαϊκό μέλλον του νησιού.

Η παρέμβαση Ακιντζί έρχεται σε μια στιγμή όπου η διεθνής κοινότητα, αλλά και οι δύο πλευρές, αναγνωρίζουν ότι υπάρχει περιορισμένο παράθυρο ευκαιρίας. Η επικείμενη συνάντηση Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν αναμένεται να αποτελέσει βαρόμετρο για τη δυνατότητα σταδιακής οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ η επιστροφή στην Κύπρο, της προσωπικής απεσταλμένης του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν, το επόμενο διάστημα, διαμορφώνει πλαίσιο πιθανής επιτάχυνσης.

Στο περιβάλλον αυτό, ο Ακιντζί υπενθυμίζει ότι τα μικρά βήματα δεν πρέπει να υποτιμώνται. Όπως σημειώνει, μπορούν να ανοίξουν χώρο για τον μεγάλο στόχο της συνολικής λύσης και να επαναφέρουν την προοπτική της ομοσπονδίας όχι ως θεωρητική εξαγγελία, αλλά ως εφικτό αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης και αμοιβαίων κινήσεων.