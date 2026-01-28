Αυτή είναι η πρόταση 5 σημείων του Χριστοδουλίδη προς Έρχιουρμαν - Ζητά επαναβεβαίωση βάση λύσης Κυπριακού και καταγραφή συγκλίσεων

«Δεν είμαι απογοητευμένος» δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης που είχε σήμερα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν και την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εμφανίστηκε συγκρατημένος, ενώ αναφέρθηκε στην πρόταση των πέντε σημείων που υπέβαλε στη σημερινή συνάντηση.

Το πρώτο σημείο της πρότασης του ΠτΔ αφορά την επαναβεβαίωση της βάσης λύσης του Κυπριακού, που θα στηρίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στην πολιτική ισότητα, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο κοινό ανακοινωθέν της 11ης Δεκεμβρίου.

Δεύτερον, πρότεινε όπως τα Ηνωμένα Έθνη ετοιμάσουν έγγραφο με όλες τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν μέχρι το Κραν Μοντανά.

Το τρίτο σημείο της πρότασης του Προέδρου Χριστοδουλίδη προβλέπει ότι οι συγκλίσεις που αφορούν την εσωτερική πτυχή να δοθούν στις δύο κοινότητες και όσες έχουν συμφωνηθεί να παραμείνουν στο έγγραφο, ενώ εκείνες της εξωτερικής πτυχής να τεθούν ενώπιον και των πέντε συμμετεχόντων στη διάσκεψη, ώστε να διατηρηθούν όσες έχουν εγκριθεί από όλους.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι το τέταρτο σημείο της πρότασης του αφορά την ανακοίνωση της επανέναρξης των συνομιλιών κατά τη διευρυμένη διάσκεψη, στη βάση του εγγράφου συγκλίσεων.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το πέμπτο σημείο της πρότασης του αφορά την ανακοίνωση του ανοίγματος τεσσάρων οδοφραγμάτων – στα Κόκκινα, τη Λουρουτζίνα, τη Μια Μηλιά και τη γραμμή Αθηένου–Πυρόι-Αγλαντζιάς, όπως είχε εισηγηθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στη διάσκεψη του Ιουλίου.

Ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι δήλωσε έτοιμος να ανακοινώσει και επιπλέον μονομερή μέτρα υπέρ των Τουρκοκυπρίων.

Η διαδικασία, όπως σημείωσε, θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες, με νέα συνάντηση των διαπραγματευτών και επαφές με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη χωρίς την παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, κυρίας Ολγκίν. Τόνισε ότι υπάρχει κοινή συμφωνία να μην προβαίνει καμία πλευρά σε δηλώσεις εκ μέρους της άλλης.

Αναφερόμενος στο Κραν Μοντανά, εξήγησε ότι υπάρχει έτοιμο έγγραφο με τα λεγόμενα «μπλε», «κόκκινα» και «μαύρα» σημεία, δηλαδή τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, της τουρκοκυπριακής πλευράς και όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τα οδοφράγματα, δήλωσε ότι για τη Μια Μηλιά η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη ακόμη και για άμεσες ανακοινώσεις, ενώ για τη Λουρουτζίνα επανέλαβε τη στήριξή του στην πρόταση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη συγκεκριμένη όδευση. Για τη σύνδεση Αθηένου-Αγλαντζιάς, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ενστάσεις, ωστόσο ανέφερε πως είναι έτοιμος να αποδεχθεί την εισήγηση του ΟΗΕ όπως είχε τεθεί τον Ιούλιο του 2025.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η πολιτική ισότητα αποτελεί μέρος του κοινού ανακοινωθέντος και δεν αμφισβητήθηκε ποτέ από την ελληνοκυπριακή πλευρά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι στο παρελθόν υπήρξαν διαφωνίες όταν αυτή παρουσιαζόταν ως «κυριαρχική ισότητα», κάτι που, όπως είπε, δεν προβλέπεται στα σχετικά πλαίσια.

«Η προσπάθεια συνεχίζεται με έναν και μοναδικό στόχο. Όταν υπάρξει κάτι συγκεκριμένο, θα το ακούσετε πρώτα», κατέληξε.

