Επίθεση στον Ερντογάν από Τούρκο βουλευτή: «Μετατρέψατε την Κύπρο σε παράδεισο μαύρου χρήματος»

Η πολιτική της Άγκυρας για την Κύπρο «καταδικάζει τους Τουρκοκύπριους σε μια αδυναμία λύσης» και έχει μετατρέψει τα κατεχόμενα σε «παράδεισο μαύρου χρήματος, διακίνησης ναρκωτικών, τζόγου και πορνείας», δήλωσε ο βουλευτής Κωνσταντινούπολης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Ναμίκ Ταν.

Συγκεκριμένα, σε ομιλία του στη συζήτηση στην τουρκική βουλή για τους προϋπολογισμούς, ο Ναμίκ Ταν υποστήριξε ότι η σημερινή πολιτική της Άγκυρας «καταδικάζει τους Τουρκοκυπρίους σε μια αδυναμία λύσης» και ότι η περιοχή έχει μετατραπεί σε «παράδεισο μαύρου χρήματος, διακίνησης ναρκωτικών, τζόγου και πορνείας».

Σημείωσε ότι, κατά την άποψή του, αυτή η κατάσταση «βλάπτει τη φήμη των Τουρκοκυπρίων» και «υπονομεύει κάθε προοπτική λύσης».

Ο Βουλευτής του CHP υποστήριξε ότι η Άγκυρα «παρενέβη» στις «εκλογές» στην τ/κ κοινότητα, στηρίζοντας συγκεκριμένο υποψήφιο, και ότι η αντίδραση των Τουρκοκυπρίων «αποτέλεσε μήνυμα δυσαρέσκειας».

Κατηγόρησε την τουρκική Κυβέρνηση ότι η στάση της «ενισχύει την απομόνωση» της τ/κ πλευράς και «δυσχεραίνει την επανέναρξη μιας ουσιαστικής διαδικασίας λύσης».

Πηγή: ΚΥΠΕ