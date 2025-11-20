Με επιφύλαξη η πρώτη συνάντηση Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν – Το ρεαλιστικότερο σενάριο και οι τακτικισμοί

Χαμηλές είναι οι προσδοκίες από τη σημερινή πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν λόγω της διαφορετικής προσέγγισης που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές για το πώς μπορεί να επιτευχθεί η επανεκκίνηση των συνομιλιών. Η τ/κ πλευρά ζητά αλλαγή της μεθοδολογίας των συνομιλιών και η ε/κ πλευρά τάσσεται υπέρ της άμεσης επανέναρξης του διαλόγου, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Κατά τη σημερινή συνάντηση ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Έρχιουρμαν θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα και να ανταλλάξουν αρχικές απόψεις για το Κυπριακό σε φιλικό επίπεδο. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 9:30 το πρωί στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στην περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας. Αναμένεται ότι θα διαρκέσει περίπου μια ώρα και θα έχει κυρίως διερευνητικό χαρακτήρα. Οι δύο ηγέτες θα βολιδοσκοπήσουν τις εκατέρωθεν προθέσεις και θα συζητήσουν τα επόμενα βήματα ενόψει της καθόδου της ειδικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρίας Ανχελα Ολγκίν, στις αρχές του Δεκέμβρη.

Τα σενάρια

Το σενάριο της ανακοίνωσης κάποιων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) δεν αποκλείεται, αλλά κρίνεται αρκετά απομακρυσμένο. Εξάλλου, οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε προεργασία μεταξύ των δύο πλευρών για ανακοίνωση κάποιου ΜΟΕ σήμερα, χωρίς αυτό να αποκλείει τις οποιεσδήποτε εκπλήξεις. Ακόμη πιο απομακρυσμένο θεωρείται το ενδεχόμενο να συμφωνήσουν σε θέματα ουσίας, όπως η επανέναρξη των συνομιλιών.

Το ρεαλιστικότερο σενάριο είναι ότι οι δύο ηγέτες θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα ανακοινώνοντας ενδεχομένως μια νέα συνάντηση πριν την κάθοδο της Ολγκίν στο νησί, είτε σε επίπεδο ηγετών, είτε σε επίπεδο διαπραγματευτών. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές τονίζουν ότι μια νέα συνάντηση των ηγετών θα πρέπει να έχει κάποιο αντικείμενο και σήμερα θα διαφανεί κατά πόσον υπάρχει έδαφος για νέες επαφές πριν από τον Δεκέμβριο.

Επιφυλακτικότητα

Η επιφυλακτικότητα που επιδεικνύουν οι δύο πλευρές έγκειται στην τακτική που αναμένεται ότι θα ακολουθήσουν το προσεχές διάστημα για να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει στο Κυπριακό.

Η ε/κ πλευρά δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε μια συζήτηση για ΜΟΕ χωρίς να υπάρχει στον ορίζοντα η προοπτική της επανέναρξης των συνομιλιών. Αντίθετα, θεωρεί ότι μια τέτοια συζήτηση χωρίς ουσιαστικές διαπραγματεύσεις θα οδηγήσει στο ίδιο σημείο που βρισκόταν η διαδικασία επί Ερσίν Τατάρ. Γνωρίζει επίσης ότι ο νέος Τ/Κ ηγέτης δεν έχει μεγάλα περιθώρια καθυστέρησης της προσπάθειας επανέναρξης των συνομιλιών, λόγω της κοινής γνώμης και των προσδοκιών στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, αφού ο Ερσίν Τατάρ έχασε τις εκλογές επειδή δεν κατάφερε να σπάσει το αδιέξοδο στο Κυπριακό. Συνεπώς, δεν αναμένεται ότι ε/κ πλευρά ακολουθήσει τον δρόμο που σκιαγράφησε ο Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος δήλωσε δημόσια ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία στην αλλαγή μεθοδολογίας τότε θα πρέπει να στηθεί ένα δεύτερο τραπέζι διαπραγματεύσεων για ΜΟΕ μέχρι να αποδεχθεί η ε/κ πλευρά τα 4-5 σημεία που ο ίδιος έχει θέσει.

Βέβαια, ούτε η Τ/κ πλευρά αναμένεται ότι θα αποδεχθεί την επανέναρξη των συνομιλιών χωρίς να τηρηθούν τουλάχιστον ορισμένες από τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Τ/Κ ηγέτης. Εκείνο που θα επιδιώξει είναι τη μεσολάβηση της ειδικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές των δύο πλευρών, με μια φόρμουλα που θα εξασφαλίζει ορισμένους από τους όρους του κ. Έρχιουρμαν. Άρα, ούτε η τακτική της τ/κ πλευράς θα επιτρέψει στην ε/κ πλευρά να ξεφύγει εύκολα από τη συζήτηση της μεθοδολογίας των συνομιλιών μέσα από μια πρόωρη θετική ατμόσφαιρα, που θα στέλνει το μήνυμα ότι ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια και ήρθε η ώρα των συνομιλιών.