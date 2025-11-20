Παρέμβαση Αννίτας Δημητρίου: Πρέπει να μπούμε στην ουσία του Κυπριακού

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μήνυμα για άμεση επιστροφή στην ουσία του Κυπριακού στέλνει η Αννίτα Δημητρίου, ζητώντας ουσιαστικές διαπραγματεύσεις από το σημείο που έμειναν στο Κραν Μοντανά.

Σαφές μήνυμα για την ανάγκη επιστροφής στην ουσία του Κυπριακού στέλνει η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, με γραπτή δήλωσή της μετά την πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν

Η κα Δημητρίου τονίζει ότι το θετικό κλίμα της συνάντησης και ο σχεδιασμός των επόμενων βημάτων όπως η κοινή συνάντηση με την κα Ολγκίν στις αρχές Δεκεμβρίου είναι σημαντικά αλλά δεν αρκούν από μόνα τους.

Είναι σημαντικό, τονίζει η Πρόεδρος της Βουλής, ότι πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα η πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον νέο τ/κ ηγέτη. Θετικό είναι επίσης ότι χαρτογραφούνται τα επόμενα βήματα, με πρώτη την κοινή συνάντηση με την κ. Ολγκίν στις αρχές Δεκεμβρίου, με στόχο την προετοιμασία της επόμενης διευρυμένης συνάντησης υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

 

Το ζητούμενο όμως, σύμφωνα με την ίδια, παραμένει, δηλαδή «να μπούμε στην ουσία του Κυπριακού. Να ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, στο συμφωνημένο πλαίσιο, από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά». Θα πρέπει συνεπώς, προσθέτει η κα Δημητρίου, να εργαστούμε σκληρά και συντονισμένα προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Με αυτοπεποίθηση, καταλήγει στην ανακοίνωση της, «να αξιοποιήσουμε το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον, το οποίο σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην περιοχή και τη διασύνδεση με τα ευρωτουρκικά ζητήματα, μπορεί να δημιουργήσει πραγματική δυναμική».

 

