Συγκρατημένη αισιοδοξία από τη Δημοκρατική Παράταξη για επανεκκίνηση του Κυπριακού

Αυτούσια η ανακοίνωση:

ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Η προσέγγισή της Δημοκρατικής Παράταξης, μετά και το θετικό κλίμα στην συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν, παραμένει σταθερά ρεαλιστική και νηφάλια, καθώς αναμένει τις επόμενες κινήσεις.

Η Δημοκρατική Παράταξη εκφράζει ικανοποίηση για το θετικό κλίμα που επικράτησε στην σημερινή συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερχιουρμάν και στηρίζει τα επόμενα βήματα για έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Η συμφωνία για κοινή συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στις αρχές Δεκεμβρίου, αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης της διαδικασίας.

Η προσέγγισή μας παραμένει σταθερά ρεαλιστική και νηφάλια, καθώς αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις.

Η επικείμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση που έχει εξαγγείλει ο Γενικός Γραμματέας δυνατό να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια ουσιαστική επανεκκίνηση των συνομιλιών από το σημείο όπου είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά για επίτευξη λύσης σύμφωνα με το πλαίσιο των ΗΕ και το ενωσιακό κεκτημένο.