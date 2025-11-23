Υπέβαλε παραίτηση ο Σάββας Αγγελίδης - Προσπάθειες να μεταπειστεί κάνει ο Πρόεδρος

Την παραίτηση του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπέβαλε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης;

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», την περασμένη Τετάρτη είχαν συνάντηση στο Προεδρικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη. Η συνάντηση είχε να κάνει με υποβολή παραίτησης του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα η οποία έγινε στον κ. Πρόεδρο την περασμένη Κυριακή, 15 Νοεμβρίου. Ο Πρόεδρος είδε τον κ. Αγγελίδη τη Δευτέρα στο Προεδρικό στις 8 το πρωί και προσπάθησε να τον μεταπείσει. Ο Σάββας Αγγελίδης ήταν αμετάπειστος αλλά μετά από παρεμβάσεις συναδέλφων και φίλων, στους οποίους απευθύνθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, έγινε ξανά συνάντηση την Τετάρτη.

Ο κ Αγγελίδης, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» από το Προεδρικό, δικαιολόγησε την παραίτησή του κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες», «απειλές», «κακοήθεις αναφορές» και γενικά «σπίλωση του ονόματός του». Είπε ακόμα ότι δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν πολλές υποθέσεις λόγω κυρίως ανικανότητας αλλά και διαφθοράς σε μερίδα του Αστυνομικού Σώματος. Το πιο σημαντικό από όλα βέβαια είναι οι απειλές κατά του ιδίου μέσω τηλεφωνημάτων, κάποια εκ των οποίων προέρχονται από γνωστούς βαρυποινίτες, τους οποίους η Διεύθυνση των Φυλακών δεν φαίνεται να μπορεί να ελέγξει. Όπως μας λέχθηκε από τη Νομική Υπηρεσία, ο κ. Αγγελίδης «αισθάνεται θιγμένος» και από τη στάση κάποιων στην Αρχή Κατά της Διαφθοράς οι οποίοι κρατούν στα συρτάρια τους καταγγελίες εναντίον του «για να αισθάνονται κάποιοι γνωστοί -άγνωστοι ότι μπορούν να τον εκβιάζουν». Μιλάμε για καταγγελίες για κάποια nolle prosequi (αναστολές δίωξης) που έκανε στο παρελθόν.

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες μας, στο ραντεβού της Τετάρτης ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήταν ιδιαίτερα πιεστικός σε σημείο που ο κ. Αγγελίδης αναγκάστηκε να δεσμευθεί ότι θα ξανασκεφτεί το θέμα της παραίτησής του, παρότι αρχικά είχε μιλήσει για αμετάκλητη απόφαση. Εξ όσων πληροφορούμεθα, σύμφωνα με έγκυρη πηγή στο Προεδρικό, ο κ. Πρόεδρος, σε αντίθεση με όσους τον κατηγορούν, θεωρεί τον κ. Αγγελίδη αναντικατάστατο, για αυτό και έδωσε κυριολεκτικά μάχη να τον πείσει να παραμείνει. Προσπάθειες καταβάλλει και ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης.