Eνδείξεις ότι η φωτιά στην παλιά Λευκωσία τέθηκε κακόβουλα, λέει η ΠΥ

Ενδείξεις για κακόβουλη φωτιά στην παλιά Λευκωσία έχει η Πυροσβεστική. Σε δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι η διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί σήμερα σε διαμέρισμα στο ισόγειο διώροφου κτιρίου στη Λευκωσία, έχει ολοκληρωθεί, σε συνεργασία με την Αστυνομία.

Σημειώνεται ότι η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε εντός του διαμερίσματος, στον χώρο της κεντρικής εισόδου και υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά τέθηκε κακόβουλα.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της ΠΥ.

Υπενθυμίζεται ότι ένα πρόσωπο που εντοπίστηκε εντός του κτιρίου από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μεταφέρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο ΓΝ Λευκωσίας, ενώ έφερε εγκαύματα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

