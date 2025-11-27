«Οι Τουρκοκύπριοι θέλουν λύση»: Ο Ερχιουρμάν απαντά στην κριτική που δέχεται από τον Ε/κ Τύπο

Η συμφωνία με τον Λίβανο αποκλείει για άλλη μια φορά τη βούληση των Τουρκοκυπρίων, ενός εκ των δύο ισότιμων ιδιοκτητών και ενός εκ των δύο συνιδρυτών με κυριαρχικά δικαιώματα στο νησί, αναφέρει σε ανάρτησή του το πρωί στον προσωπικό του λογαριασμό στα ΜΚΔ ο Τουφάν Έρχιουρμαν.

Με αναφορά στα σημερινά δημοσιεύματα του ε/κ Τύπου, ο Ερχιουρμαν αναφέρει ως δεύτερο θέμα που αναδεικνύεται στις εφημερίδες και δέχεται κριτική ο ίδιος για την αναφορά του στο παρελθόν πως θα αναλάβει πρωτοβουλίες και θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Οργανισμός Τουρκικών Κρατών, ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας για να διασφαλίσει ότι οι απόψεις του τ/κ «λαού» θα ακουστούν και τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του θα προστατευθούν.

Ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι οι δηλώσεις του αυτές έχουν δεχθεί σοβαρή κριτική από μερίδα του ε/κ Τύπου και υποστηρίχθηκε ότι η πραγματική του πρόθεση δεν είναι να συμμετάσχει σε συνομιλίες/ διαπραγματεύσεις/ λύση.

«Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, ενώ κάθεται κάποιος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, το να αναμένει από την ελληνοκυπριακή ηγεσία να συνεχίσει να υπογράφει συμφωνίες εκ μέρους ολόκληρου του νησιού χωρίς τη βούληση των Τουρκοκυπρίων, που είναι ένας από τους δύο ισότιμους εταίρους και έχουν ίσα κυριαρχικά δικαιώματα, κι από την άλλη η τουρκοκυπριακή πλευρά να (από)κλειστεί από τη διεθνή κοινότητα, περιμένοντας τι θα γίνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αποφεύγοντας την επικοινωνία με την διεθνή κοινότητα, αυτό δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε υπέρ της λύσης».

Αυτό, υποστήριξε, «εκφράζει τη θέση να μην αλλάξει το στάτους κβο, οι Ε/κ να συνεχίσουν να είναι οι μόνοι ιδιοκτήτες στο νησί σαν να μην υπάρχουν Τ/κ και οι Τ/κ να καθίσουν να περιμένουν», προσθέτοντας πως «αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε».

Κατά τον Τουφάν Έρχιουρμαν «νέα εποχή» σημαίνει: «Α) Οι Τουρκοκύπριοι θέλουν μια λύση. Β) Δεν δέχονται να αγνοούνται κατά την περίοδο που οδεύουμε σε μια λύση και δεν δέχονται να γίνονται ενέργειες που θα δεσμεύουν το μέλλον ολόκληρου του νησιού, μόνο με τη θέληση της ελληνοκυπριακής πλευράς χωρίς τη δική τους. «Γ) Οι Τουρκοκύπριοι βλέπουν, μιλούν ανοιχτά και εξηγούν ότι αυτές οι μονομερείς πρωτοβουλίες δεν συμβάλλουν σε μια λύση, σταθερότητα ή ειρήνη στο νησί ή στην περιοχή. Δ) Ενώ οι Τουρκοκύπριοι βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υποβάλλουν επίσης προτάσεις που θα ωφελήσουν και τις δύο πλευρές, θα διευκολύνουν την καθημερινή ζωή και θα ανοίξουν τον δρόμο για μια λύση. Συνεχίζουν επίσης τις προσπάθειές τους να συνεργαστούν με τη διεθνή κοινότητα, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο».

Θα συνεχίσουμε να το εξηγούμε αυτό σε όλους με υπομονή, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, κατέληξε ο κ. Έρχιουρμαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ