Ενημέρωση για τους 841 «κουρεμένους» τραπεζικούς υπαλλήλους ζητά η Ορφανίδου – Πιέζει την κυβέρνηση για αναπλήρωση ταμείων πρόνοιας

Ενημέρωση ζητά η βουλεύτρια Λευκωσίας Σάβια Ορφανίδου από τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό για το θέμα της αναπλήρωσης των ταμείων προνοίας των τραπεζικών υπαλλήλων που επηρεάστηκαν από το κούρεμα.

Η ερώτηση διαβιβάστηκε επίσημα στο Υπουργείο στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 72 της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Στην ερώτησή της, η κ. Ορφανίδου αναφέρει ότι έχουν παρέλθει μήνες από την απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου σχετικά με την πρόταση νόμου που ψηφίστηκε για την αναπλήρωση των ταμείων προνοίας.

Ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει πότε και με ποιο τρόπο η κυβέρνηση προτίθεται να υλοποιήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για την ομάδα των 841 τραπεζικών υπαλλήλων που αποχώρησαν μετά τον Ιούλιο του 2017 ή παραμένουν εν ενεργεία. Για τα άτομα αυτά, η αναπλήρωση του ταμείου προνοίας περιορίζεται στις 100.000 ευρώ, ενώ για όσους αποχώρησαν πριν τις 19 Ιουλίου 2017 το όριο φτάνει τις 250.000 ευρώ.

Η βουλεύτρια ζητά επίσης ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει από την Κυβέρνηση προς την Τράπεζα Κύπρου αναφορικά με την τήρηση της συμφωνίας για κάλυψη μέρους του κόστους αναπλήρωσης του ταμείου προνοίας των 841 ατόμων.

Στο σχετικό έγγραφο επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 76 του Κανονισμού της Βουλής, εάν εντός τριάντα ημερών από τη διαβίβαση της ερώτησης δεν ληφθεί απάντηση ή εάν μετά την ανάγνωση ληφθείσας απάντησης ο υποβαλών την ερώτηση βουλευτής δεν θεωρήσει αυτήν ικανοποιητική, δύναται να ζητήσει την εγγραφή του θέματος προς συζήτηση ενώπιον της ολομέλειας του σώματος και το θέμα εγγράφεται κατά προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων.