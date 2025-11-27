Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Χονγκ Κονγκ: 65 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Μέχρι τις 8:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Κύπρου), «η πυρκαγιά είχε στοιχίσει τη ζωή σε 65 ανθρώπους και είχε τραυματίσει 70», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επικαλούμενος στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στον τελευταίο προσωρινό απολογισμό που έδωσαν οι αρχές.

Σε 65 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τετάρτη σε συγκρότημα ουρανοξυστών στο Χονγκ Κονγκ, στη χειρότερη τραγωδία που έχει γνωρίσει η ασιατική μητρόπολη εδώ και δεκαετίες.

Μέχρι τις 8:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Κύπρου), «η πυρκαγιά είχε στοιχίσει τη ζωή σε 65 ανθρώπους και είχε τραυματίσει 70», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επικαλούμενος στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στον τελευταίο προσωρινό απολογισμό που έδωσαν οι αρχές.

Πρόσθεσε ότι 10 πυροσβέστες τραυματίστηκαν.

ΑΠΕ- ΜΠΕ 

Tags

ΔΙΕΘΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα