Μουσταφά Ακκιντζί: Όσα μου είπε ο Τσαβούσογλου για τα «δύο κράτη» του Αναστασιάδη στο Κραν Μοντανά (βίντεο)

Ο πρώην ηγέτης της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας Μουσταφά Ακιντζί υπογραμμίζει ότι ούτε το 2004, ούτε το 2017, η τουρκοκυπριακή πλευρά αποχώρησε από τις συνομιλίες αλλά η ελληνοκυπριακή πλευρά, και ότι η Τουρκία δεν αποτέλεσε ποτέ εμπόδιο στη λύση του Κυπριακού.

Ο Ακιντζί μιλώντας στο medyascope.tv αναφερόμενος στις κρίσιμες στιγμές των διαπραγματεύσεων και στα εμπόδια που προέκυψαν κάνει ειδική αναφορά στη στάση της Ελληνοκυπριακής πλευράς, σχετικά με την εκ περιτροπής προεδρία και την έννοια της πολιτικής ισότητας. Τονίζει δε, ότι η στάση των πολιτικών κομμάτων της τουρκοκυπριακής πλευράς, υπήρξε σταθερά εποικοδομητική και ότι η συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα ήταν πάντα βασισμένη σε δημοκρατικές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό.

Ο πρώην ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, τονίζει δε, ότι ότι χωρίς πολιτική βούληση καμία διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει και ότι η λύση του Κυπριακού εξαρτάται από τον συνδυασμό της εσωτερικής ζήτησης και των εξωτερικών δυναμικών. Καταλήγει ότι οι επόμενες προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών πρέπει να στηριχθούν στην ισότητα και στο διάλογο μεταξύ των κοινοτήτων. Ερωτηθείς για το αν οι διαπραγματεύσεις μπορούν να ξαναζωντανέψουν, ο Ακιντζί επανέλαβε ότι χωρίς πολιτική βούληση καμία διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει. Πρόσθεσε ότι το Κυπριακό είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και ότι λύση μπορεί να υπάρξει μόνο όταν συνδυάζονται τόσο η εσωτερική ζήτηση όσο και οι εξωτερικές δυναμικές.

O Αναστασιάδης έκανε πίσω

Αναφερόμενος στην περίοδο του Κραν Μοντανά και τη τελευταία νύχτα, ο κ. Ακιντζί ανέφερε ότι, ο τότε υπ. Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, του είπε πως βρέθηκε με τον Αναστασιάδη και εκείνος του ζήτησε χρόνο λόγω των επικείμενων προεδρικών εκλογών στη Κύπρο, και μετέπειτα θα προωθούσε την λύση δύο κρατών. Ο κ. Ακιντζί, ανέφερε πως ο ίδιος ζήτησε απο΄τον Τσαβούσογλου να μην τον πιστέψει, καθότι δεν μπορεί να περάσει κάτι τέτοιο από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Σημειώνει δε ότι «ο Αναστασιάδης σύντομα έκανε πίσω, λέγοντας «εννοούσα χαλαρή ομοσπονδία». Πρόσθσε πως η ελληνοκυπριακή ηγεσία δεν είχε πρόθεση να καταλήξει σε αποτέλεσμα το 2017, κάτι που ήταν εμφανές ακόμη και στην τελευταία συνάντηση με τον Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) Αντόνιο Γκουτέρες.

Οι διαφωνίες με την Τουρκική Κυβέρνηση

Σε άλλο σημείο, ο κ. Ακκιντζί, παραδέχθηκε ότι υπήρχαν οι διαφωνίες με την τουρκική κυβέρνηση. «Είναι αλήθεια ότι η δική μου αντίληψη περί Δημοκρατίας δεν συμβάδιζε με τη δική τους και ότι οι αντιλήψεις μας περί δημοκρατικού και κοσμικού κράτους ήταν διαφορετικές», εξήγησε. Ο κ. Ακιντζί υπενθύμισε επίσης τις εντάσεις που είχαν υπάρξει στο παρελθόν στις σχέσεις Τουρκίας και τουρκοκυπριακής ηγεσίας και υπογράμμισε τη σημασία ενός μοντέλου σχέσης βασισμένου στις δημοκρατικές αξίες και στον αμοιβαίο σεβασμό.

Αναφερόμενος και στο παρασκήνιο των συνομιλιών του Βερολίνου, ανέφερε ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας τότε δεν ήθελε να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση και ότι ο ίδιος πήγε και τη διεξήγαγε με δική του πρωτοβουλία.

Ούτε το 2004 ούτε το 2017 ήταν η Τουρκία το εμπόδιο για λύση

Ο πρώην Τουρκοκύπριος Ηγέτης, αναφερόμενος τόσο στο Σχέδιο Ανάν όσο και στο Κραν Μοντανά, υπενθύμισε τον εποικοδομητικό ρόλο της τουρκοκυπριακής πλευράς στις δύο κρίσιμες στιγμές. Είπε ότι ούτε το 2004 ούτε το 2017 ήταν εκείνοι που αποχώρησαν από το τραπέζι και ότι το εμπόδιο στη λύση δεν ήταν η Τουρκία. Υπογράμμισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά αντιμετώπιζε εσωτερικές δυσκολίες όσον αφορά την εκ περιτροπής προεδρία και την πολιτική ισότητα.