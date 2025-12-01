Κωνσταντίνος Ιωάννου: Η προσιτή στέγαση σε απόλυτη προτεραιότητα ενόψει Κυπριακής Προεδρίας

Την ανάγκη άμεσης και συντονισμένης ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση της κρίσης στη στέγαση υπογράμμισε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, σε δηλώσεις του κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο EPSCO για θέματα στέγασης.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η έλλειψη προσιτής κατοικίας αποτελεί πλέον «κρίση που αγγίζει ολόκληρη την Ευρώπη», προειδοποιώντας ότι, εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, «θα αποτελέσει απειλή για την κοινωνική συνοχή και τον ίδιο τον κοινωνικό ιστό». Αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της Δανικής Προεδρίας που παρουσιάστηκαν στους Υπουργούς των 27, επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα αυτά ήταν «χρήσιμα και θα αποτελέσουν τη βάση για τις δικές μας πολιτικές, λαμβάνοντας την προεδρία τους επόμενους έξι μήνες σε θέματα στεγαστικής πολιτικής».

Χαιρέτισε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάσει τον Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Στέγασης τον Δεκέμβριο, ενώ εξέφρασε εκτίμηση για το έργο της Δανικής Προεδρίας, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος θα οικοδομήσει πάνω στα συμπεράσματα που έχουν ήδη διαμορφωθεί. «Όπως και οι ομόλογοι μου περιμένουμε τη δημοσίευση της πρότασης της Επιτροπής τον Δεκέμβριο για τα θέματα προσιτής κατοικίας» είπε.

«Έχω ενημερώσει τους συναδέλφους μου ότι για την Κύπρο, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, η στέγαση, και ιδιαίτερα η προσιτή στέγαση θα αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα», και «στόχος μας είναι η προεδρία να είναι καταλύτης στην εκπόνηση, στη διαμόρφωση στρατηγικής, ενός συνεκτικού Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Προσιτή Στέγαση».

Τέλος, ο Υπουργός ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις προτεραιότητες της Κύπρου σχετικά με την στεγαστική πολιτική, οι οποίες είναι «χρηματοδοτικά εργαλεία και άμεση εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην προσιτή κατοικία, η αύξηση του οικιστικού αποθέματος, η επαναδραστηριοποίηση αδρανών οικιστικών μονάδων ή ακόμη και εμπορικών μονάδων - είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλες σχεδόν τις χώρες στην ΕΕ - και τέλος η δημιουργία μιας πλατφόρμας όπου θα ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, και μιλάμε για πρακτικές οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν».