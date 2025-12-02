«Κόμβος μεταξύ Μ.Ανατολής και Ευρώπης η Κύπρος»: Τι λέει σε συνέντευξή του ο Σαουδάραβα Πρέσβης στην Κύπρο

Ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) αποτελεί μια από τις «πιο φιλόδοξες» σύγχρονες πρωτοβουλίες συνδεσιμότητας, λέει ο Πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας στην Κύπρο, Fawaz bin Abdulrahman Alshubaili, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Κύπρος, λόγω της σημαντικής γεωγραφικής της θέσης, μπορεί να διασυνδέσει Μέση Ανατολή και Ευρώπη και να καταστεί περιφερειακός κόμβος. Ταυτόχρονα όμως, επισημαίνει την ένταση και τις συγκρούσεις που επικρατούν στην περιοχή, οι οποίες, όπως λέει, εγείρουν ερωτήματα για το πώς θα θωρακιστούν απαραίτητες υποδομές.

Σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ, ο Πρέσβης αναφέρεται στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, λέγοντας ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα που ανοίγει τον δρόμο για μια συνολική και δίκαιη λύση, ενώ σημειώνει την πρόταση 6 σημείων του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, λέγοντας πως μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή της επόμενης φάσης της Συμφωνίας που επιτεύχθηκε στη Σύνοδο του Σαρμ Ελ Σέιχ.

Ερωτηθείς για τη συμφωνία, που είχε επιτευχθεί τον περασμένο Οκτώβριο, ο Πρέσβης Alshubaili εκφράζει την ελπίδα ότι η κίνηση αυτή θα συντείνει σε επείγουσα δράση για ανακούφιση του ανθρωπιστικού δράματος των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και σε «πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ, την αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας και την έναρξη πρακτικών βημάτων για την επίτευξη μιας δίκαιης και συνολικής ειρήνης βασισμένης στη λύση των δύο κρατών».

Κάτι τέτοιο, συνεχίζει, «περιλαμβάνει την ίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους εντός των συνόρων του 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά του, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία και τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης, που δίνει το περίγραμμα μιας ειρηνικής επίλυσης του παλαιστινιακού ζητήματος και την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών».

Παράλληλα, σημειώνει ότι η πρόταση 6 σημείων του Προέδρου Χριστοδουλίδη για τη Γάζα «μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή της επόμενης φάσης της Συμφωνίας που επιτεύχθηκε στη Σύνοδο Κορυφής στο Σαρμ Ελ Σέιχ».

Ο Πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει επίσης ότι η χώρα του έχει μια πολύ σαφή θέση όσον αφορά τις σχέσεις με το Ισραήλ. «Η ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ δεν μπορεί να συμβεί πριν από την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους. Ένα παλαιστινιακό κράτος αποτελεί προϋπόθεση για την περιφερειακή ολοκλήρωση», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η θέση του Βασιλείου παραμένει σταθερή σε αυτό το ζήτημα «και βασίζεται στην ισχυρή πεποίθηση ως προς το δικαίωμα ύπαρξης του παλαιστινιακού λαού με αξιοπρέπεια και ελευθερία».

Λέει ακόμη ότι η δημιουργία του παλαιστινιακού κράτους και η λύση των δύο κρατών θα οδηγήσει σε μια περιφερειακή ολοκλήρωση στη βάση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της κοινής ευημερίας.

Κληθείς να σχολιάσει τις προσπάθειες για ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών, ο Πρέσβης σημειώνει ότι η υπογραφή μιας γενικής συμφωνίας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Κυπριακής Δημοκρατίας στο περιθώριο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη, πριν λίγους μήνες, αντικατοπτρίζει τη βούληση και τις προσδοκίες της ηγεσίας των δύο χωρών για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Κάνει λόγο για «ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε όλους τους τομείς», μέσω μιας κοινής κυβερνητικής αρμόδιας επιτροπής, η οποία θα συζητήσει πτυχές και τομείς συνεργασίας στα πεδία της οικονομικής δραστηριότητας, των επενδύσεων, του εμπορίου, της επιστήμης και της εκπαίδευσης.

Η ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης σε τεχνικό επίπεδο για συγκεκριμένα προγράμματα συνεργασίας μέσω αμοιβαίων επισκέψεων μεταξύ ερευνητών και τεχνικών από τις δύο χώρες και η συμμετοχή σε επιστημονικά σεμινάρια και συνέδρια σίγουρα θα ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων, σημειώνει περαιτέρω.

Σύμφωνα με τον Πρέσβη, η ενίσχυση του εμπορίου θα ανοίξει επίσης νέους ορίζοντες συνεργασίας. «Η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Saudi Exim Bank και της Τράπεζας Κύπρου θα αυξήσει την αμοιβαία συνεργασία», προσθέτει, σημειώνοντας παράλληλα ότι τα επενδυτικά έργα αποτελούν έναν ακόμη τρόπο ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο λαών.

Ως προς τον τουρισμό, λέει ότι είναι σίγουρα «ο καλύτερος τρόπος για τη σύνδεση σε ανθρώπινο επίπεδο» και αυτό θα επιτευχθεί με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας στον Τουριστικό Τομέα, το οποίο υπογράφηκε πρόσφατα στο Ριάντ.

Αναλύοντας τις δυνατότητες για μεγαλύτερη οικονομική συνεργασία και τις προοπτικές του IMEC, ο Πρέσβης Alshubaili αναφέρει ότι και οι δύο χώρες διαθέτουν οικονομικά πλεονεκτήματα και φυσικούς πόρους, καθώς και σημαντική γεωγραφική θέση. «Επομένως, είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν αυτά τα πλεονεκτήματα για την επίτευξη των στόχων και των δύο χωρών για αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω εθνικών εταιρειών και στις δύο χώρες», προσθέτει.

Όσο για τον διάδρομο IMEC, λέει ότι είναι «μία από τις πιο φιλόδοξες σύγχρονες πρωτοβουλίες συνδεσιμότητας». «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει μια σημαντική γεωγραφική θέση που μπορεί να συνδέσει τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη και θα μπορούσε να γίνει περιφερειακός κόμβος για τη διαχείριση διοικητικών και επιχειρησιακών ζητημάτων, αξιοποιώντας την εμπειρία της σε αυτόν τον τομέα και τη συμμετοχή της στην ΕΕ. Ωστόσο, το γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής παραμένει μια περιοχή υψηλής έντασης και συγκρούσεων, εγείρει ερωτήματα ως προς το εάν και πώς θα θωρακιστούν οι απαραίτητες υποδομές», προσθέτει.

Ερωτηθείς για τις προσπάθειες διευθέτησης του Κυπριακού, ο Πρέσβης λέει ότι ελπίζει πως οι διαπραγματεύσεις θα επαναρχίσουν σύντομα. «Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας τηρεί μια θέση αρχών στο Κυπριακό, βασισμένη στη σημασία της επίλυσης των διαφορών με ειρηνικά μέσα και διάλογο σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», λέει.

«Ευχόμαστε οι διαπραγματεύσεις για το κυπριακό πρόβλημα να επανεκκινήσουν το συντομότερο δυνατό για να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση που να διασφαλίζει σταθερότητα και ευημερία για τον λαό της Κύπρου», καταλήγει ο Πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας.

