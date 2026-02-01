Το Ισραήλ ανοίγει ξανά τη Ράφα με αυστηρούς περιορισμούς και μόνο για πεζούς

Εντός της Κυριακής (01/02) αναμένεται να ανοίξουν και πάλι οι αρχές του Ισραήλ, τη συνοριακή διέλευση στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο. Το πέρασμα έχει παραμείνει ερμητικά κλειστό, ουσιαστικά από τον Μάιο του 2024, όμως θα επιτρέπεται να τη διασχίζουν αποκλειστικά και μόνο πεζοί και υπό πολύ αυστηρούς όρους.

Η επαναλειτουργία της διέλευσης αυτής, που προβλεπόταν στο σχέδιο ειρήνευσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο δέχτηκε η ισραηλινή κυβέρνηση τον Οκτώβριο, αναμένεται με φόντο την συνέχιση της εξαιρετικά εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν το Σάββατο 32 ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε πως διεξήγαγε πλήγματα εξαιτίας παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός.

Οι προϋποθέσεις

Η διέλευση στη Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου από τον παλαιστινιακό θύλακα που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ.

Έκλεισε όταν την κυρίευσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τον Μάιο του 2024, με μόνη εξαίρεση την παρένθεση του ανοίγματός της στις αρχές του 2015, στο πλαίσιο προηγούμενης κατάπαυσης του πυρός, η οποία κατέρρευσε τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς.

Η διέλευση θα ανοίξει ξανά την 1η Φεβρουαρίου «και προς τις δυο κατευθύνσεις» αλλά οι κινήσεις θα μπορούν να γίνονται «μόνο» από πεζούς, ανέφερε την Παρασκευή ο COGAT, φορέας του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Θα απαιτείται «άδεια ασφαλείας εκδοθείσα εκ των προτέρων» από τις ισραηλινές Αρχές για να επιτρέπεται η είσοδος ή η έξοδος στη Λωρίδα της Γάζας, σε συντονισμό με την Αίγυπτο και υπό την επίβλεψη της ΕΕ (της EUBAM, επισήμως της αποστολής συνοριακής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σύμφωνα με την ανακοίνωση του COGAT.

Πηγή στα αιγυπτιακά σύνορα ανέφερε το Σάββατο (31/01) στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι η σημερινή ημέρα θα αφοσιωθεί στις προετοιμασίες και στις επιμελητειακές διαστάσεις, με την άφιξη ιδίως αντιπροσωπείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Μια ψυχοφθόρα αναμονή

Η διέλευση θα ανοίξει σήμερα «δοκιμαστικά» για να διέλθουν μερικοί τραυματίες που χρειάζονται ιατρική διακομιδή εκτός παλαιστινιακού θυλάκου πριν από την κανονική λειτουργία της από αύριο Δευτέρα, ανέφεραν άλλες τρεις πηγές.

«Δεν έχει συναφθεί μέχρι στιγμής καμιά συμφωνία για τον αριθμό των Παλαιστινίων που θα επιτρέπεται να εισέρχονται και να εξέρχονται», ανέφεραν οι ίδιες πηγές, διευκρινίζοντας πως η Αίγυπτος έχει σκοπό να επιτρέπει την είσοδο «σε όλους τους Παλαιστίνιους στους οποίους θα επιτρέπει την είσοδο το Ισραήλ».

Η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία υπέστη πελώρια καταστροφή τα δυο χρόνια του πολέμου και πολλοί Παλαιστίνιοι ελπίζουν πως θα τους επιτραπεί να βγουν.

«Κάθε μέρα που περνάει η κατάστασή μου χειροτερεύει κι ζωή μου φεύγει», λέει ο Μοχάμεντ Σαμίγια, 33χρονος Παλαιστίνιος ο οποίος πάσχει από ηπατική ανεπάρκεια και χρειάζεται αιμοκάθαρση, κι ελπίζει πως θα λάβει άδεια να πάει να του προσφερθούν φροντίδες στο εξωτερικό.

Η Σάφα αλ Χαουατζίρι, 18χρονη που έχει λάβει υποτροφία να σπουδάσει στο εξωτερικό, περιμένει επίσης. Η ελπίδα της να «γίνουν πραγματικότητα οι φιλοδοξίες της» εξαρτάται από το αν «θα ανοίξει ξανά» η Ράφα, συνοψίζει.

Ο ΟΗΕ και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις περιμένουν επίσης με ανυπομονησία το άνοιγμα της διέλευσης–αλλά οι όροι που ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός απέχουν παρασάγγας από όσα αξίωναν.

Το άνοιγμα της Ράφας αναμενόταν πως θα γίνει κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου, αλλά αναβλήθηκε.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν στα μέσα Ιανουαρίου πως άρχισε η δεύτερη φάση του σχεδίου, ενώ το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται καθημερινά για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ