Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Σοβαρά επεισόδια στο Τορίνο: Αστυνομικός χτυπήθηκε από διαδηλωτές με σφυρί - Η αντίδραση της Μελόνι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Τα όσα συνέβησαν σήμερα στο Τορίνο, είναι σοβαρά και απαράδεκτα σχολίασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός που ανάρτησε το βίντεο με την επίθεση

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία το Σάββατο στο Τορίνο, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, να αναφέρεται στα επεισόδια με ανάρτησή της στο Χ.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, ειδικότερα, αναφέρθηκε σε βίντεο που μεταδόθηκε από ιταλικά μέσα ενημέρωσης με αστυνομικό, πεσμένο στο έδαφος, ο οποίος γίνεται στόχος επίθεσης βίαιων διαδηλωτών. «Πρόκειται για βίντεο που έγινε viral και στο ίντερνετ. Ο αστυνομικός περικυκλώθηκε και χτυπήθηκε με κλωτσιές και με σφυρί» γράφει, στην διαδικτυακή της πύλη, η εφημερίδα «La Repubblica».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, του παρασχέθηκε η αναγκαία φροντίδα και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

«Τα όσα συνέβησαν σήμερα στο Τορίνο, στην πορεία του ανταγωνιστικού χώρου κατά της εκκένωσης του κοινωνικού κέντρου Ασκατασούνα, είναι σοβαρά και απαράδεκτα. Μια νόμιμη εκκένωση ακινήτου που τελούσε υπό παράνομη κατάληψη, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την χρήση βίας, αυτοσχέδιων εκρηκτικών, για πυρπολήσεις και οργανωμένες επιθέσεις, μέχρι και σε όχημα της αστυνομίας», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Οι εικόνες του αστυνομικού ο οποίος δέχθηκε επίθεση μιλούν από μόνες τους: δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με διαδηλωτές, αλλά με άτομα που δρουν ως εχθροί του κράτους», πρόσθεσε η Μελόνι.

Ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, επικοινώνησε με τον υπουργό εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, ζητώντας του να διαβιβάσει την αλληλεγγύη του στον αστυνομικό ο οποίος τραυματίσθηκε από την συγκεκριμένη επίθεση, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα μέλη των αστυνομικών δυνάμεων που έχουν τραυματισθεί.

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι τραυματίες είναι περίπου τριάντα και ότι πραγματοποιήθηκαν δέκα προσαγωγές βίαιων διαδηλωτών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ 

Tags

ΙΤΑΛΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα