Σοβαρά επεισόδια στο Τορίνο: Αστυνομικός χτυπήθηκε από διαδηλωτές με σφυρί - Η αντίδραση της Μελόνι

Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία το Σάββατο στο Τορίνο, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, να αναφέρεται στα επεισόδια με ανάρτησή της στο Χ.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, ειδικότερα, αναφέρθηκε σε βίντεο που μεταδόθηκε από ιταλικά μέσα ενημέρωσης με αστυνομικό, πεσμένο στο έδαφος, ο οποίος γίνεται στόχος επίθεσης βίαιων διαδηλωτών. «Πρόκειται για βίντεο που έγινε viral και στο ίντερνετ. Ο αστυνομικός περικυκλώθηκε και χτυπήθηκε με κλωτσιές και με σφυρί» γράφει, στην διαδικτυακή της πύλη, η εφημερίδα «La Repubblica».

Quanto accaduto oggi a Torino, durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile.



Uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente è stato usato come pretesto per scatenare violenze, incendi, lanci di bombe carta… pic.twitter.com/AtVLzMVxfD — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 31, 2026

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, του παρασχέθηκε η αναγκαία φροντίδα και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

«Τα όσα συνέβησαν σήμερα στο Τορίνο, στην πορεία του ανταγωνιστικού χώρου κατά της εκκένωσης του κοινωνικού κέντρου Ασκατασούνα, είναι σοβαρά και απαράδεκτα. Μια νόμιμη εκκένωση ακινήτου που τελούσε υπό παράνομη κατάληψη, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την χρήση βίας, αυτοσχέδιων εκρηκτικών, για πυρπολήσεις και οργανωμένες επιθέσεις, μέχρι και σε όχημα της αστυνομίας», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Οι εικόνες του αστυνομικού ο οποίος δέχθηκε επίθεση μιλούν από μόνες τους: δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με διαδηλωτές, αλλά με άτομα που δρουν ως εχθροί του κράτους», πρόσθεσε η Μελόνι.

Ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, επικοινώνησε με τον υπουργό εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, ζητώντας του να διαβιβάσει την αλληλεγγύη του στον αστυνομικό ο οποίος τραυματίσθηκε από την συγκεκριμένη επίθεση, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα μέλη των αστυνομικών δυνάμεων που έχουν τραυματισθεί.

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι τραυματίες είναι περίπου τριάντα και ότι πραγματοποιήθηκαν δέκα προσαγωγές βίαιων διαδηλωτών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ