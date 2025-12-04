Η Βουλή κύρωσε τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ Κύπρου – Λιβάνου

Ομόφωνα με 31 ψήφους υπέρ, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την κύρωση της συμφωνίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου. Η συμφωνία υπογράφηκε στις 26 Νοεμβρίου στη Βηρυτό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Υπουργό Μεταφορών του Λιβάνου, παρουσία του Προέδρου του Λιβάνου.

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Χάρης Γεωργιάδης εξέφρασε «ικανοποίηση για αυτή την εξαιρετικά σημαντική για τα εθνικά μας συμφέροντα εξέλιξη». Τόνισε ότι η νέα συμφωνία όχι μόνο δεν είναι δυσμενέστερη από αυτήν του 2007, αλλά είναι ευνοϊκότερη, καθώς διευρύνει την κυπριακή ΑΟΖ και διασφαλίζει νομική ασφάλεια.

Σημείωσε ότι η Βουλή στέλνει μήνυμα φιλίας προς τον Λίβανο και κάλεσε την ΕΕ να αντιληφθεί πως μέσω αυτών των κινήσεων η Κυπριακή Δημοκρατία προωθεί και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Πρόσθεσε ότι, αν η Τουρκία επιθυμεί συμμετοχή στο πλέγμα περιφερειακών συνεργασιών, μπορεί να το πράξει αν επιδείξει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρήσης Παντελίδης χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορική εξέλιξη, λέγοντας ότι έχει «μόνο θετικά στοιχεία». Παρά τις προσπάθειες παρεμπόδισης από Τουρκία και Χεζμπολάχ, όπως ανέφερε, η Κύπρος καταλήγει σε μια συμφωνία που αυξάνει τα ύδατά της σε σχέση με το 2007 και ολοκληρώνει την οριοθέτηση με Λίβανο, Ισραήλ και Αίγυπτο, σε θαλάσσια έκταση έξι φορές μεγαλύτερη από την ίδια την Κύπρο.

Εξέφρασε την ελπίδα η κυβέρνηση του Λιβάνου να εδραιωθεί, εξουδετερώνοντας τη Χεζμπολάχ και να αξιοποιηθεί ο φυσικός πλούτος της Κύπρου.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης χαρακτήρισε τη συμφωνία θετική εξέλιξη που ενισχύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, τα οποία συνεχίζει να αμφισβητεί η Τουρκία. Είπε ότι η κυβέρνηση παρείχε διαβεβαιώσεις πως τίποτε αρνητικό δεν προκύπτει για την κυπριακή ΑΟΖ.

Ωστόσο, επέκρινε αναφορές περί Χεζμπολάχ και Ισραήλ, σημειώνοντας ότι «είναι ακατανόητο να επιχειρούμε να δημιουργούμε εσφαλμένες εντυπώσεις» και υπογράμμισε ότι η ΑΟΖ δεν έχει διευρυνθεί όπως ισχυρίστηκαν άλλοι Βουλευτές.

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου κάλεσε όλα τα κόμματα να αναγνωρίσουν ότι η συμφωνία αποτελεί επίτευξη εθνικού στόχου. «Δεν θεωρώ ότι σήμερα πρέπει να συζητούμε για τρομοκρατικές οργανώσεις», είπε, τονίζοντας ότι η Κύπρος εφαρμόζει το δίκαιο της θάλασσας σε συνεργασία με τα κράτη της περιοχής.

Η ανεξάρτητη Βουλευτής Λευκωσίας Αλεξάνδρα Ατταλίδου χαιρέτισε τη συμφωνία ως πολύ σημαντική, επισημαίνοντας ότι η καθυστέρηση οφειλόταν στην αστάθεια στο Λίβανο και σε δυνάμεις που αντιτίθεντο. Ζήτησε προσοχή στα όσα λέγονται για να μην δημιουργηθεί αντίδραση, καθώς ο Λίβανος δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις εσωτερικές διαδικασίες έγκρισης της συμφωνίας.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου εξέφρασε «απόλυτη ικανοποίηση», λέγοντας ότι οι κυβερνητικοί χειρισμοί ήταν σωστοί και πέτυχαν τη διασφάλιση της κυριαρχίας και των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τόνισε ότι αυτοί που εμπόδισαν τη συμφωνία του 2007 «είναι η Τουρκία, επίσημα και ανεπίσημα, και όχι το Ισραήλ»

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης αναφέρθηκε στη «σημαντική δουλειά που ξεκίνησε το 2007» από την κυβέρνηση Τάσσου Παπαδόπουλου και συνεχίστηκε από τη διακυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια, υπογραμμίζοντας ότι έγιναν πολλές οργανωμένες προσπάθειες στο παρελθόν για να υπάρξει η σημερινή κατάληξη.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού είπε ότι η θετική κατάληξη οφείλεται στην ισχύ του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Τόνισε, ωστόσο, ότι όλες οι προοπτικές θα παραμείνουν θεωρητικές «αν δεν καταστεί εφικτό να διεκδικήσουμε απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας», ώστε να αρθεί το εμπόδιο της τουρκικής κατοχής στην αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης εξέφρασε «τεράστια ικανοποίηση», χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία πολύ σημαντική και ωφέλιμη τόσο για την Κύπρο όσο και για τον Λίβανο. Εξήρε τις κυβερνήσεις και όλους όσοι εργάστηκαν για τη συμφωνία από την εποχή της διακυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου και μετά.

