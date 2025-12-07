Έρχιουρμαν: Αρχίζει μια γεμάτη εβδομάδα για το Κυπριακό

Αύριο αρχίζει μια πολυάσχολη εβδομάδα, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τουφάν Έρχιουρμαν προσθέτοντας ότι μετά από πολύ μακρά περίοδο στασιμότητας κι αδράνειας ο Δεκέμβριος είναι ένας μήνας έντονων διπλωματικών επαφών.

Σε ανάρτηση στα προσωπικά του ΜΚΔ ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρεται στις επαφές που είχε την εβδομάδα που τελειώνει σήμερα με την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, τον πρέσβη της Σουηδίας και τον Επιτετραμμένο της Πρεσβείας των ΗΠΑ.

«Αύριο, θα ξεκινήσουμε μια πιο πολυάσχολη εβδομάδα από την προηγούμενη. Μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, θα αφήσουμε πίσω μας τον Δεκέμβριο, έναν μήνα έντονων διπλωματικών επαφών, και θα υποδεχτούμε τη νέα χρονιά. Όπως είπα, αυτή η διαδικασία ξεκίνησε μετά από μια πολύ μακρά περίοδο στασιμότητας. Επιπλέον, έρχεται σε μια εποχή που τόσο ο κόσμος όσο και η περιοχή είναι εξαιρετικά προβληματικές και ασταθείς», ανέφερε.

Είμαστε προσεκτικοί και συνετοί, προσθέτει γράφοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας να ξεκινήσουμε με τα σωστά βήματα, έστω και μικρά. «Δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη».

Ο Τ/κ ηγέτης καταλήγει αναφέροντας ότι θα συνεχίσει να ενημερώσει τους πολίτες με διαφάνεια για κάθε ολοκληρωμένο βήμα. «Με ψυχραιμία, υπομονή, επιμονή και αποφασιστικότητα, θα πορευθούμε μαζί...», όπως αναφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ