Χριστοδουλίδης: Στόχος στη συνάντηση με Έρχιουρμαν η επανεκκίνηση από το Κραν Μοντανά

Πηγαίνει στη συνάντησή του την Πέμπτη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, με στόχο να δουν πώς δημιουργούνται τα δεδομένα για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας παράλληλα πως είναι έτοιμος να συζητήσει και ΜΟΕ και πως ο ίδιος έχει αρκετές νέες ιδέες.

Ερωτηθείς από τα ΜΜΕ προσερχόμενος στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου, στη Λευκωσία, για τις συναντήσεις την Πέμπτη που αφορούν στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος είπε πως είναι «πολύ κρίσιμες συναντήσεις. Η πρώτη είναι η κοινή επίσκεψη στο ανθρωπολογικό εργαστήρι που θέλω να στείλουμε ένα μήνυμα από κοινού με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Από εκεί και πέρα είναι η συνάντηση που θα γίνει, είναι η πρώτη που γίνεται έπειτα από πολλά χρόνια στην παρουσία του Προσωπικού Απεσταλμένου του ΓΓ».

"Και πηγαίνω σε αυτή τη συνάντηση με έναν στόχο: πώς δημιουργούνται τα δεδομένα για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά", ανέφερε.

"Αν θέλετε σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, χάσαμε δυόμισι χρόνια με τον τέως Τουρκοκύπριο ηγέτη ακριβώς λόγω του γεγονός ότι οι θέσεις του σε σχέση με τα δυο κράτη δεν επέτρεπαν την ουσιαστική συζήτηση για την επανέναρξη των συνομιλιών", πρόσθεσε.

Εξέφρασε την ελπίδα "αυτή η συνάντηση που θα έχουμε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να αγγίξει και αυτό το πολύ ουσιαστικό θέμα".

Πρόσθεσε πως "είμαι έτοιμος να συζητήσω και ΜΟΕ, ειδικά την υλοποίηση αυτών που συμφωνήσαμε με τον ΓΓ, νέες ιδέες – έχω αρκετές νέες ιδέες – παράλληλα με την ουσιαστική δουλειά για επανέναρξη των συνομιλιών. Γιατί αυτό είναι και το βασικό ζητούμενο."

Ερωτηθείς για τις τέσσερις προϋποθέσεις που θέτει ο κ. Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως "δεν υπάρχουν προϋποθέσεις όσον αφορά το Κυπριακό και δεν μπορούν να γίνουν προϋποθέσεις που αγγίζουν ειδικά τα θέματα των διαπραγματεύσεων".

Κληθείς να πει αν μπορεί να σταθούν εμπόδιο για την επόμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση είπε πως «φυσικά θα πάμε για να συζητήσουμε όλα αυτά και πώς δημιουργούνται τα δεδομένα για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών».

Ερωτηθείς για τις κινήσεις της Nexans για τον GSI, με αφορμή σχετικό δημοσίευμα στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» σήμερα, είπε πως δεν έχει ενημερωθεί.

"Έχω δει το σχετικό δημοσίευμα. Όταν ενημερωθώ υπεύθυνα και επίσημα - γιατί πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι - θα τοποθετηθώ και δημοσίως", επεσήμανε.

Πηγή: ΚΥΠΕ