Ιδού οι δύο πρώτοι υποψήφιοι βουλευτές της ΕΔΕΚ – Κλείδωσε το ψηφοδέλτιο της Πάφου

Ολοκληρώθηκαν οι διεργασίες για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου στην επαρχία Πάφου και η ΕΔΕΚ ετοιμάζεται να ανακοινώσει τους πέντε υποψήφιους βουλευτές του κόμματος στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι σήμερα θα ανακοινωθούν δύο ονόματα και εντός της εβδομάδας οι υπόλοιποι τρεις υποψήφιοι της επαρχίας Πάφου. Συγκεκριμένα, το κόμμα θα ανακοινώσει το απόγευμα την υποψηφιότητα του νεαρού επιχειρηματία Παναγιώτη Καραγιάννη ο οποίος κατάγεται από τα Κόνια, αλλά και την υποψηφιότητα του Πέτρου Στυλιανάκη, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός και μέλος του Πολιτικού Γραφείου.